В ООН закликали розслідувати повідомлення про порушення прав людини в Афганістані

З Афганістану надходять повідомлення про порушення прав людини з боку Талібану, заявила голова ООН з питань прав людини Мішель Башеле у промові на засіданні Ради ООН із захисту прав людини 24 серпня.

Зокрема, вона наголосила на повідомленнях про страти громадян та службовців сил безпеки Афганістану, залучення дітей до війська та репресії проти опонентів.

Башеле закликала до «прозорого та швидкого» розслідування повідомлень про порушення прав людини а також звернулась із пропозицією створити міжнародний механізм для моніторингу ситуації в Афганістані і обіцянок Талібану.

Башеле назвала повагу до прав і свобод жінок та дівчат з боку Талібану «основоположною червоною лінією».

Раніше Талібан заявляв про повагу до прав жінок «в рамках ісламського закону», але у вівторок виступив із заявою про те, що жінкам варто не ходити на роботу з огляду на питання безпеки.

У вівторок Світовий банк оголосив, що припиняє доступ Афганістану до коштів установи. Раніше подібне рішення прийняв Міжнародний валютний фонд. Рішення було прийняте з огляду на «недостатню ясність в міжнародній спільноті» щодо визнання влади Талібану в країні.

Протягом свого першого перебування при владі, з 1996 по 2001 роки, Талібан здійснював керівництво за суворою інтерпретацією Шаріату. В країні відбувались страти, злодіям ампутували кінцівки, жінкам забороняли працювати чи вчитись і змушували носити бурку.

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