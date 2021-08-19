МВФ зупинив доступ Афганістану до коштів фонду

Афганістан, контроль над яким захопив Талібан, не матиме доступу до коштів МВФ. Про це в четвер заявив речник МВФ Джеррі Райс.

Рішення було прийняте з огляду на «недостатню ясність в міжнародній спільноті» щодо визнання влади Талібану в країні.

«Як завжди в таких випадках МВФ керується поглядами міжнародної спільноти», - додав він.

Афганістан, як і інши країни-члени фонду, мав отримати кошти МВФ в рамках розподілу Спеціальних прав запозичень.

Обсяг коштів, що мав надійти 23 серпня до Афганістану, становить приблизно 450 мільйонів доларів США.

Україна в рамках розподілу SDR МВФ може отримати 2,7 млрд дол.

Гроші надаються без відсотків за користування, без умов і розподіляються пропорційно квоті кожної країни у Фонді з метою підтримати відновлення економіки світу після пандемії.

Не надавати Талібану доступ до коштів МВФ закликали в своєму листі до міністра фінансів США Дженнет Єллен 18 американських конгресменів.

Вони висловили занепокоєння «можливістю надання SDR вартістю майже півмільярда доларів безумовної ліквідності режиму з історією підтримки терористичних дій проти Сполучених Штатів та союзників».

США раніше заблокували доступ Талібану до коштів центорбанку країни, які зберігаються в американських банках, пишуть ЗМІ.

Голова центробанку Афганістану Аджмал Ахмаді, який виїхав з країни, в середу повідомив, що всі доларові рахунки країни за кордоном заблоковано. Про це Ахмаді написав у Twitter. Він додав, що блокування стало результатом політики санкцій США щодо Талібану.

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