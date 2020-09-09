Білоруська опозиціонерка Колесникова за ґратами, їй загрожує від 2 до 5 років ув`язнення, а Алексієвич побоюється затримання 

У середу з`явилася інформація про місце перебування членкині президії Координаційної Ради опозиції Білорусі Марії Колесникової, яка у вівторок зникла вдруге після того, як вона, за повідомленнями соратників, знищила паспорт та відмовилася виїжджати з Білорусі. Нагадаємо, вперше опозиціонерка зникла зранку 7 вересня.

Наразі вона перебуває під арештом у Мінському СІЗО №1. Про це білоруським журналістам повідомила адвокатка лідерки протестів Людмила Казак. Вона також додала, що їй дозволили побачити Колесникову. Опозиціонерка арештована за статтею 361 – (публічні заклики до захоплення влади). Раніше Колесникова, проходила по цій справі як свідок. Сьогодні в її помешканні також відбувся обшук.

Окрім того, в середу був затриманий ще один член президії Координаційної ради – юрист Максим Знак. Його адвокат повідомив журналістам, що опозиціонер, так само як і Колесникова, проходить у справі захоплення влади як підозрюваний.

Справа була порушена після того, як влада заявила, що діяльність Координаційної ради спрямована на захоплення державної влади, а також спричинення шкоди національній безпеці Білорусі (стаття 361 Кримінального кодексу). За фактами публічних закликів до повалення влади, Слідчій комітет країни прийняв у розробку кримінальну справу. Спочатку всі члени президії Координаційної ради проходили як свідки.

Наразі з семи членів президії Координаційної ради на свободі залишається лише лауреатка Нобелевської премії з літератури Світлана Алексієвич. Проте, сьогодні зранку вона повідомила, що також почала отримувати дзвінки з невідомих номерів, і хтось намагався потрапити до її помешкання.

Коли дипломати піднялися нагору, до неї додому, певні гарантії безпеки вона отримала. В цьому плані принаймні сьогодні вдалося вирішити проблему

Після того, як вона повідомила про це ЗМІ, на її захист приїхали дипломати, а також місцеві активісти. Вадим Можейко, аналітик Білоруського інституту стратегічних досліджень також був під будинком Алексієвич. В інтерв`ю «Голосу Америки» він розповідає, що інформація про загрозу затримання письменниці поширювалася Телеграм-каналами.

«Їй дзвонили незнайомі люди в домофон та з незнайомих номерів, зрозуміло, що вона злякалася, адже Алєксєєвіч - остання з членів президії Координаційної ради, яка досі на волі», - додає він.

Відчуваючи загрозу, вона також не виходила на вулицю, адже більшість членів президії Координаційної ради затримували саме на вулиці.

Можейко каже, що коли він прийшов до будинка, де мешкає Нобелівська лауреатка, то побачив кілька десятків людей: звичайні люди, політики, журналісти, а також дипломати. Згодом дипломати піднялися до неї в квартиру. «І коли вже дипломати піднялися нагору, до неї додому, певні гарантії безпеки вона отримала. В цьому плані принаймні сьогодні вдалося вирішити проблему», - пояснює Можейко.

Влада, в свою чергу, ніяк не коментує події довкола Алексієвич В той же час, у дворі будинку активісти повідомляють, що бачили так званих «тихарів» (в Україні їхназивають тітушками), а також міліцію та міліцейський бусік.

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