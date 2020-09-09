Помпео заявив про можливі нові санкції щодо Білорусі після повідомлень про викрадення опозиціонерів

Держсекретар США Майк Помпео висловив глибоке занепокоєння повідомленнями про викрадення 7 вересня в Білорусі члена Координаційної ради Марії Колесникової, речника Антона Родненкова та виконавчого секретаря Івана Кравцова а також спробу силового вивезення за кордон до України 8 вересня.

Помпео заявив, що Сполучені Штати «в координації з партнерами та союзниками розглядають ввведення додаткових цільових санкцій для того, що притягнути до відповідальності причетних до порушень прав людини та репресій в Білорусі».

«Ми нагадуємо владі Білорусі про їхню відповідальність за безпеку пані Колеснікової та всіх незаконно затриманих», - наголосив Помпео.

Держсекретар відзначив відвагу Колесникової та народу Білорусі, а також мирний характер протесту «перед лицем невиправданого насильства та репресій з боку влади Білорусі, що включало нахабне побиття мирних учасників ходи при світлі дня а також сотні затриманих 6 вересня і все більше надходження повідомлень про викрадення».

«Ми закликаємо владу Білорусі припинити насильство проти власного народу, відпустити несправедливо затриманих, включаючи громадянина США Віталія Шклярова і почати діалог зі справжніми представниками білоруського суспільства», - йдеться в заяві.

8 вересня до України прибули Антон Родненков та Іван Кравцов. Вони повідомили про своє затримання і про те, що їхній приїзд до України не був добровільним. Марію Колеснікову затримали в Білорусі, як і іншого члена президії Координаційної ради Максима Знака.

Останньою із членів Координаційної ради, яка залишилась у Білорусі і яку не затримано є письменниця Світлана Алексієвич, повідомляє Білоруська служба «Радіо Свобода». Письменниця повідомила агентству, що до її помешкання приходили оперативники в цивільному одязі.

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