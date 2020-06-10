Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Трамп наказав побудувати флотилію криголамів до кінця десятиліття

Президент США Дональд Трамп поставив завдання відомствам США створити флотилію криголамів та побудувати військові бази з метою просування інтересів США в Арктиці та Антарктиці.

Про це йдеться у меморандумі, виданому у вівторок з «забезпечення національних інтересів США в Арктиці та Антарктиці» і адресованому Держдепу, міністерствам внутрішньої безпеки та торгівлі США.

Меморандум вказує «напрацювати варіанти в Арктиці для виконання широкого кола завдань з забезпечення національної та економічної безпеки (включаючи допомогу у розробці природних ресурсів, прокладання та ремонт підводних кабелів)». Згідно до меморандуму, відомства США протягом 60 днів мають представити план, який включав би побудову щонайменше трьох криголамів до 2029 року, а також побудову чотирьох військових баз для підтримки цієї діяльності, включаючи дві бази за кордоном США.

На тепер США мають один важкий криголам, в той час, як Росія має 40 криголамів, Фінляндія - сім, а Канада та Швеція - по шість кожна, пише the Guardian.

Сенатор-республіканець з Аляски Ден Салліван привітав рішення Трампа, зазначивши, що воно допоможе США закріпити позиції в регіоні. «Наші супротивники значно випередили Сполучені Штати щодо інфраструктури в Арктиці, - цитує Саллівана Defense News. - Ми маємо лише один важкий і один середній криголам класу Polar, а Росія має більше 50».

Дивіться також: Єнс Столтенберґ про присутність США в країнах НАТО. Відео

Єнс Столтенберг про присутність США в країнах НАТО. Відео
Embed
Єнс Столтенберг про присутність США в країнах НАТО. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:22 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG