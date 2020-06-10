Трамп наказав побудувати флотилію криголамів до кінця десятиліття

Президент США Дональд Трамп поставив завдання відомствам США створити флотилію криголамів та побудувати військові бази з метою просування інтересів США в Арктиці та Антарктиці.

Про це йдеться у меморандумі, виданому у вівторок з «забезпечення національних інтересів США в Арктиці та Антарктиці» і адресованому Держдепу, міністерствам внутрішньої безпеки та торгівлі США.

Меморандум вказує «напрацювати варіанти в Арктиці для виконання широкого кола завдань з забезпечення національної та економічної безпеки (включаючи допомогу у розробці природних ресурсів, прокладання та ремонт підводних кабелів)». Згідно до меморандуму, відомства США протягом 60 днів мають представити план, який включав би побудову щонайменше трьох криголамів до 2029 року, а також побудову чотирьох військових баз для підтримки цієї діяльності, включаючи дві бази за кордоном США.

На тепер США мають один важкий криголам, в той час, як Росія має 40 криголамів, Фінляндія - сім, а Канада та Швеція - по шість кожна, пише the Guardian.

Сенатор-республіканець з Аляски Ден Салліван привітав рішення Трампа, зазначивши, що воно допоможе США закріпити позиції в регіоні. «Наші супротивники значно випередили Сполучені Штати щодо інфраструктури в Арктиці, - цитує Саллівана Defense News. - Ми маємо лише один важкий і один середній криголам класу Polar, а Росія має більше 50».

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