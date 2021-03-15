США засудили масові арешти в Росії і закликали «припинити переслідувати незалежні голоси»

З відповідною заявою виступив Держсекретар США Ентоні Блінкен, після повідомлень про те, що в суботу на форумі «Муніципальна Росія» було заарештовано майже 200 осіб.

«Сьогодні російський уряд на сумнівних підставах затримав майже 200 муніципальних лідерів та політиків, включаючи політичних активістів Володимира Кара-Мурзу та Юлію Галяміну. Ми закликаємо припинити переслідувати незалежні голоси», - йдеться в заяві Блінкена розміщеній у Twitter.

Поліція почала арешти учасників форуму лише через годину після його початку. Російського опозиціонера Іллю Яшина було заарештовано прямо під час інтерв’ю для преси. Він розмістив відео свого арешту в соцмережах.

Проведення форуму муніципальних депутатів, який мав відбутись у Москві 13-14 березня, організувала російська громадська організація «Об’єднані демократи».

Поліція в Москві повідомила, що підставами для затримання стали співробітництво з «небажаною організацією» та порушення санітарно-епідеміологічних вимог, пишуть російські ЗМІ.

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