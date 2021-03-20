Вживання невеликої дози аспірину може зменшити ризик потрапляння до реанімації пацієнтів з COVID-19 - Дослідження

Вживання невеликої дози аспірину може зменшити ризик потрапляння до реанімації та смерті серед госпіталізованих з COVID-19. Про це йдеться у дослідженні науковців американського університету Джорджа Вашингтона, опублікованому в середу в журналі Anasthesia & Analgesia.

«Коли ми почали дізнаватись про зв‘язок між згущенням крові та COVID-19, ми зрозуміли, що аспірин, який використовують для запобігання інсультів та серцевих нападів, може бути важливий для пацієнтів з COVID-19. Наше дослідження встановило зв‘язок між вживанням малої дози аспірину і зменшенням важких симптомів та смертності від COVID-19», - заявив один із співавторів дослідження Джонатан Чоу.

Дослідження охопило більше 400 пацієнтів, які потрапили до лікарні з березня по липень 2020 року з коронавірусною хворобою. Застосування аспірину зменшило потребу у використанні апаратів штучної вентиляції легень на 44%, на 43% зменшило кількість випадків потрапляння до реанімації та на 47% зменшило смертність серед госпіталізованих з COVID-19, йдеться в дослідженні.

Перед застосуванням аспірину, Чоу радить звертатись до лікаря, «щоб зважити ризики та переваги».

«Хоча це не є замінником вакцини або маски, зв‘язок, який ми встановили стосовно аспірину, є великою перемогою для тих, хто прагне зменшити ризик найбільш важких симптомів COVID-19»,- додав дослідник.

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