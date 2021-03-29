Автівки Tesla можна буде придбати за криптовалюту - Маск

Власник Tesla Ілон маск у середу оголосив, що його клієнти тепер можуть придбати його авто, використовуючи криптовалюту Bitcoin.

"Тепер ви можете купити Tesla за Bitcoin", - сказав Маск у себе в Twitter, та пояснив, як будуть здійснені такі покупки.

Він також сказав у твіті, що клієнти поза межами Сполучених Штатів також матимуть можливість купити його продукцію за допомогою Bitcoin вже пізніше цього року.

Минулого місяця Tesla оголосила, що придбала біткоїни на суму 1,5 мільярда доларів і має плани приймати криптовалюту як форму платежу в майбутньому.

Після оголошення Маска, Bitcoin, який наразі є найбільшою у світі криптовалютою, виріс на 4 відсотки, та продається 56429 доларів, як повідомляє Reuters.

Маск також писав, що Теsla не переводитиме отримані платежі в Bitcoin в традиційну валюту та зазначив, що його компанія буде використовувати у платежах "внутрішнє та відкрите програмне забезпечення".

Минулого місяця він розкритикував готівку, кажучи, що коли валюта "має реальний негативний прибутковий ріст, лише дурень не буде шукати в іншому місці", повідомив Reuters.