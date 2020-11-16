15 країн Азії та Тихоокеанського регіону створили найбільший у світі торговельний блок

Китай та ще 14 країн Азійсько-Тихоокеанського регіону підписали угоду Про Всеохоплююче економічне партнерство в регіоні (RCEP), що передбачає спрощення умов торгівлі та інвестицій в регіоні.

Країни-підписанти представляють майже третину світової економіки, а їхнє населення складає 2,2 мільярда. ВВП цих країн в 2019 році перевищував 26 трильйонів доларів.



До угоди, переговори про яку тривали вісім років, увійшли також Японія, Австралія, Південня Корея, Нова Зеландія, Малайзія, Філіппіни, Таїланд, та інші.

Індія декілька місяців тому оголосила про свій вихід з переговорів стосовно угоди, через занепокоєння про захист власного ринку, але країни залишили можливість для її майбутнього приєднання.У спільній заяві стосовно підписання, лідери країн висловили сподівання, що нова угода при користь відновлення економіки регіону, яка постраждала від пандемії.

Хоча нова угода не передбачає такої глибокої інтеграції, як інші провідні регіональні угоди світу, зокрема ЄС та Угода США, Мексики та Канади, але економіка країн, які охопила угода, вивели її на перше місце в світі. Загальний ВВП США, Мексики та Канади, за даними Світового банку, перевищував 24 трильйони доларів в 2019 році. Загальний ВВП країн ЄС був майже 18,3 трильйона доларів.

Зокрема, зауважують аналітики банку, нова угода свідчить, що країни регіону не хочуть обирати між США та Китаєм, адже навіть країни, які мають потужну співпрацю в сфері безпеки зі США, такі як Японія та Південна Корея, прагнуть співпрацювати з Китаєм в економіці

Геополітичною перемогою Китаю і можливим викликом для США, назвали американські аналітики нову угоду.

«Дипломатичне послання RCEP, можливо, є таким же важливим, як і економічне - путч за Китай», - цитує Yahoo Finance недільну аналітичну записку банка Citi. Зокрема, зауважують аналітики банку, нова угода свідчить, що країни регіону не хочуть обирати між США та Китаєм, адже навіть країни, які мають потужну співпрацю в сфері безпеки зі США, такі як Японія та Південна Корея, прагнуть співпрацювати з Китаєм в економіці.

Угода створює основу для двосторонньої співпраці, зокрема між другою та третьою економіками світу - Японією та Китаєм, говорить в інтерв‘ю CNBC радник The Economist Intelligence Unit Саймон Баптіст.

США брали участь в переговорах щодо Транстихоокеанського партнерства - угоди, яка стала основою для RCEP, однак вийшли з переговорів чотири роки тому.

В п‘ятницю Білий дім оголосив, що радник з питань безпеки Роберт О‘Браєн цього тижня відвідає саміт країн Асоціації Південно-Тихоокеанського регіону, країни якого також увійшли до RCEP.

Дивіться також: Скоро вгамуються: що кажуть американці, які живуть в Україні про післявиборчі пристрасті. Відео