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Марія Колеснікова отримає Міжнародну жіночу нагороду за мужність від Держдепу США

Марія Колеснікова

Хоробрість білоруських жінок під час протестів цього року, відзначили у Державному департаменті США.

Одна з лідерок білоруської опозиції, Марія Колеснікова, отримає Міжнародну жіночу нагороду за мужність Державного департаменту США. Нагорода присуджується тим, хто часто з ризиком для себе, виявив надзвичайну хоробрість у просуванні миру, правосуддя, захисті прав людини, гендерного рівноправ‘я та захисті прав жінок, часто з ризиком для себе.

«Білоруські жінки стали домінуючою політичною силою та рушієм суспільних змін в Білорусі», а Колеснікова залишається «джерелом натхнення для тих, хто прагне здобути свободу для себе та своїх країн», відзначили у Держдепі.

«Після того, як влада ув‘язнила, або вислала трьох найбільш популярних кандидатів від опозиції - чоловіків, Марія та її партнерки сприяли створенню історичного тривалого протистояння 26-річному правлінню Олександра Лукашенка, - йдеться у заяві Держдепу стосовно нагородження. - Марія продовжує були обличчям опозиції всередині Білорусі і хоробро зустріла ув‘язнення після суперечливих виборів. Незважаючи на її затримання, Марія продовжує підтримувати рух за демократію в Білорусі і є джерелом натхнення для тих, хто прагне здобути свободу для себе та своїх країн».

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