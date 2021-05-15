Трубопровід Colonial у США повертається до звичайної роботи після кібернападу

Великий американський трубопровід, що забезпечує 45% поставок палива на Східне узбережжя США, повністю відновив свою роботу після кібернападу минулого тижня, повідомили в компанії в суботу.

Все ж в деяких штатах все ще продовжує відчуватись нестача бензину на заправках, адже через напад, компанія мусила припинити роботу майже 9000 км трубопроводу.

Так, станом на ранок п‘ятниці у столиці США Вашингтоні 86% заправок не мали пального, згідно з даними Gasbuddy, аналітичної платформи, що збирає дані 140 000 заправок у США. На ранок суботи цей показник становив 81%.

Раніше агенція Bloomberg News з посиланням на двох осіб, знайомих з ситуацією, повідомила, що оператор трубопроводів Colonial Pipeline виплатив хакерам-вимагачам майже 5 мільйонів доларів у криптовалюті, щоб розблокувати свою систему, заблоковану хакерами. Раніше компанія заперечувала плани платити викуп.

У ФБР повідомили, напад було скоєно з використанням програм хакерської групи DarkSide, що блокують доступ до мережі і вимагають викупу від її власника. Розробники цього зловмисного програмного забезпечення проживають в Росії, заявили в уряді США.

За повідомленням, яке першим опублікував The Wall Street Journal, веб-сайт, яким керувала група Darkside не працює з четверга. Вона втратила доступ до своєї мережі, після втручання з боку правоохоронців, йдеться в заяві від імені Darkside, ку поширює преса. В заяві, написаній російською мовою, компанія пов’язує закриття своєї роботи з тиском з боку США.

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