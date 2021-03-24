Байден відреагував на проведення ракетних випробувань Північною Кореєю

«Ми побачили, що нічого не змінилось». Так президент США Джо Байден прокоментував повідомлення про те, що Північна Корея провела ракетні постріли на вихідних. Під час спілкування з пресою в Огайо у вівторок, президент США заявив, що не вважає постріли провокацією: «Ні, згідно з Міністерством оборони, це звичайна справа».

Раніше два посадовці Білого дому підтвердили пресі повідомлення про те, що Північна Корея провела два постріли ракетами близької дальності. Посадовці відзначили, що цей тип ракет не підпадає під дію резолюції Ради Безпеки ООН, спрямованої на стримування ядерної програми КНДР.

Це перші ракетні випробування, які країна провела після того, як Байден заступив на посаду президента США.

З часу зустрічі колишнього президента США Дональда Трампа з головою КНДР Кім Чен Ином, що відбулась у В‘єтнамі в 2019 році, діалог між США та Північною Кореєю залишається дуже обмеженим, повідомляють ЗМІ з посиланням на заяви посадовців Білого дому.

Адміністрація Байдена заявляла про намір провести переговори з Північною Кореєю, а держсекретар США Ентоні Блінкен минулого тижня закликав Китай використати «свій надзвичайний вплив», щоб переконати КНДР припинити ядерну програму, пише Military Times.

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