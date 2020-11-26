Нормалізації відносин із режимом, який проводить репресії проти власного народу, не буде, - Посольство США у Білорусі

Державний департамент США засудив дії влади Білорусі, спрямовані проти журналістів регіональних та іноземних ЗМІ.

«США закликають владу Білорусі поважати свободу преси і припитини принижувати та залякувати журналістів. Вони мають негайно і без умов звільнити тих, кого затримали лише за виконання їхніх професійних обов‘язків». З такою заявою виступив заступник речника Державного департаменту США Кейл Браун.

США висловили занепокоєння через утиски незалежних ЗМІ у Білорусі, довільні арешти журналістів. Влада Білорусі висуває кримінальні звинувачення проти журналістів, існує загроза скасування статусу преси для місцевих ЗМІ а також відбуваються скасування акредитації та затягування процедури переакредитації журналістів, які працюють на іноземні ЗМІ, йдеться в заяві Посольства США в Білорусі.

«Нормалізації відносин із режимом, який проводить репресії проти власного народу не буде».

«Жоден із представників ЗМІ не повинен зазнавати погроз, фізичного насильства, арештів, чи ув‘язнень просто за виконання своєї роботи, - наголошується в заяві. - Потужні та незалежні ЗМІ, вільний обмін та доступ до інформації є важливими для верховенства права у суспільстві».

Протести у Білорусі почалося після президентських виборів 9 серпня. Учасники протестів вважають вибори сфальсифікованими. Поліція Білорусі проводить арешти протестувальників. Минулої неділі, за повідомленнями правозахисників, влада Білорусі затримала більше 200 учасників протестів.

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