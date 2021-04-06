В Білому домі прокоментували заяву Зеленського стосовно НАТО

Рішення стосовно вступу України до НАТО буде приймати Альянс, заявила речниця Білого дому Джен Псакі, на прохання журналістів прокоментувати заяву президента України Володимира Зеленського стосовно важливості вступу України до НАТО для протистояння російській агресії.

Зеленський, після розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, зауважив: "Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ".

Україна давно прагне членства в НАТО, відзначила Псакі. Українська сторона піднімає це питання під час офіційних переговорів вже декілька років.

«Це [вступ до НАТО] вже певний час є наміром України, ми вже тривалий час обговорюємо це, - додала речниця. - Стосовно України, ми надаємо їй рішучу підтримку, ми спілкуємось з ними і хочемо протистояти дестабілізуючим діям, але це рішення приймає НАТО».

Посадовиця підтвердила, що США підтримують суверенітет України а також заявила, що США «обговорюють із союзниками по НАТО те занепокоєння, яке викликає зростання напруги через порушення режиму припинення вогню».

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