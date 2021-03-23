«Захід у Чорне море був продуктивним», - командувач корабля ВМС США

«Продуктивним» назвав візит до Чорного моря ракетного есмінця США «Томас Гандер» його командувач Бо Манкузо.

«Ми щасливі, що мали нагоду взяти участь в зусиллях на підтримку інтеграції повітряних та морських одиниць, що діють у зоні відповідальності Командування силами США в Європі, встановлення першості в повітрі та на морі а також продовження підтримки свободи навігації у міжнародних водах та в небі», - додав Манкузо.

Есмінець класу Арлей Берк «Томас Гаднер», 23 березня завершив перебування у Чорному морі, де корабель брав участь в міжнародних навчаннях «Морський щит».

Ці навчання, організовані Румунією, є виявом підтримки союзників по НАТО в регіоні а також партнерів НАТО, Грузії та України, йдеться в повідомленні Шостого флоту США.

Українські ВМС також беруть участь в цих навчаннях, поряд з силами ВМС США, Албанії, Болгарії, Хорватії, Франції, Греції, Італії, Японії, Нідерландів, Польщі, Іспанії, Постійної морської групи НАТО, Туреччини та Великої Британії.

«Чорне море - критично важливий водний шлях для морської торгівлі та стабільності в Європі», - підкреслили в заяві Шостого флоту США.

Есмінець «Томас Гаднер» входить до авіаносної групи ВМС США «Дуайт Ейзенгауер».

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