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«Захід у Чорне море був продуктивним», - командувач корабля ВМС США

Ракетний есмінець США «Томас Гандер»

«Продуктивним» назвав візит до Чорного моря ракетного есмінця США «Томас Гандер» його командувач Бо Манкузо.

«Ми щасливі, що мали нагоду взяти участь в зусиллях на підтримку інтеграції повітряних та морських одиниць, що діють у зоні відповідальності Командування силами США в Європі, встановлення першості в повітрі та на морі а також продовження підтримки свободи навігації у міжнародних водах та в небі», - додав Манкузо.

Есмінець класу Арлей Берк «Томас Гаднер», 23 березня завершив перебування у Чорному морі, де корабель брав участь в міжнародних навчаннях «Морський щит».

Ці навчання, організовані Румунією, є виявом підтримки союзників по НАТО в регіоні а також партнерів НАТО, Грузії та України, йдеться в повідомленні Шостого флоту США.

Українські ВМС також беруть участь в цих навчаннях, поряд з силами ВМС США, Албанії, Болгарії, Хорватії, Франції, Греції, Італії, Японії, Нідерландів, Польщі, Іспанії, Постійної морської групи НАТО, Туреччини та Великої Британії.

«Чорне море - критично важливий водний шлях для морської торгівлі та стабільності в Європі», - підкреслили в заяві Шостого флоту США.

Есмінець «Томас Гаднер» входить до авіаносної групи ВМС США «Дуайт Ейзенгауер».

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