Катер Берегової охорони США прибув до порту Одеси

Катер Берегової охорони США «Гамільтон» прибув до порту Одеси після спільних навчань з ВМС США в Чорному морі, повідомили в Командуванні ВМС США в Європі та Африці.

Навчання із взаємодії на морі тривали кілька днів і продовжились вже в порту.

Раніше цього місяця катер «Гамільтон» брав участь у спільних навчаннях з ВМС Грузії та Туреччини в Чорному морі.

8 травня російські судна намагалися перешкодити спільним навчанням американського й українського кораблів у морі біля Одеси, повідомила Державна прикордонна служба України.

За повідомленням, за планом спільних навчань, кораблі прикордонних відомств США й України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі за участю флагмана Морської охорони Держприкордонслужби корабля «Григорій Куроп’ятников» та корабля Берегової охорони США «Гамільтон».

Командир «Гамільтона» Тімоті Кронін прокоментував інцидент за участі російських прикордонних кораблів: «Провокацією я би це не назвав, нашим діям це не заважало, ситуація була стабільною», пише Радіо Свобода.

За даними ДПСУ, кораблі РФ «то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського й американського кораблів, не відповідали на виклики на зв’язок по каналах міжнародної морської безпеки».

«Зухвале порушення» норм міжнародного морського права «ретельно зафіксовано і задокументовано» українськими прикордонниками, йдеться в повідомленні.

Командир «Гамільтона» Тімоті Кронін прокоментував інцидент за участі російських прикордонних кораблів: «Провокацією я би це не назвав, нашим діям це не заважало, ситуація була стабільною», пише Радіо Свобода.

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