Новозеландському вбивці присудили довічне ув’язнення

У Новій Зеландії суддя оголосив довічне ув’язнення без права на дострокове звільнення Брентона Тарранта, який вбив 51 людину під час нападів на мечеті у місті Крайстчерч 2019 року.

Новозеландський суддя вперше скористався можливістю гарантувати, що засуджений обов’язково проведе за ґратами решту життя.

Суддя Камерон Манер сказав, що Таррант не виявив каяття, і що незалежно від того, скільки часу він пробуде у в’язниці, того буде недостатньо, щоб спокутувати його злочини.

Я сподіваюся, що сьогоднішній день буде останнім, коли ми вимушені чути, або вимовляти ім’я терориста, який це скоїв.

«Ваші злочини такі злісні, що навіть утримання до смерті не відповідатиме потребі кари й осуду», - сказав суддя, додавши: «Наскільки я можу бачити, у вас немає жодного співчуття до жертв».

Таррант, 29-річний австралієць, визнав себе винним за звинуваченнями у тероризмі, 51 убивстві і 40 замахах на життя.

15 березня 2019 року Брентон Таррант напав з напівавтоматичною вогнепальною зброєю військового зразка на мечеть Аль Нур і розстрілював людей, які зібралися на п’ятничні ісламські молитви.

Він при цьому знімав свої дії на причеплену до голови відеокамеру і транслював відео наживо у мережі Facebook.

В мечеті Аль Нур він вбив 44 людей і зокрема трирічного хлопчика, а потім напав на іншу мечеть, де вбив ще сімох.

Перед оголошенням вироку суддя запитав Тарранта, чи хоче він щось сказати.

Засуджений кивнув у відповідь на запитання, чи розуміє він, що має право на слово, але нічого не сказав.

«Тут не повинно бути ненависті, що стала основою вашої ворожості до певних представників суспільства, яких ви приїхали вбивати в цій країні. Її не повинно бути ніде», - сказав суддя Мандер.

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн сказала, що вона з полегшенням дізналася, що «та особа більше ніколи не побачить денного світла».

«Травму 15 березня загоїти важко, але нині я сподіваюся, що сьогоднішній день буде останнім, коли ми вимушені чути, або вимовляти ім’я терориста, який це скоїв. Він заслужив доживати у повній і цілковитій тиші», - сказала вона.

Напад Брентона Тарранта став причиною для заборони вогнепальної зброї в Новій Зеландії та міжнародної кампанії проти поширення ненависті в інтернеті.

Багато родичів убитих в Крайстчерч перебували під будівлею суду, щоб слухати оголошення вироку.

«Це полегшення… В цій країні ми не могли очікувати смертної кари. Але вони встановили справедливість… присудивши довічне ув’язнення без права на дострокове звільнення», - цитує агентство Reuters 34-річну Ніну Амір, яка була біля мечеті Аль Нур під час нападу Таранта, але врятувалися зі своїм чоловіком в автомобілі.

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