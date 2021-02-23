Україна вчергове отримала потужну підтримку більшості країн-учасниць дебатів ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях

23 лютого в рамках Генеральної асамблеї ООН відбулися дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

Генасамблея вже не перший рік у кінці лютого, у дні, коли сім років тому почалась агресія Росії в Криму, заслуховує це питання на своєму засіданні.

Минулого року позицію України щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях на дебатах представляв Вадим Пристайко, який тоді очолював українське зовнішньополітичне відомство.

Цього року через карантинні обмеження його колега Дмитро Кулеба не зміг особисто бути присутнім у залі. Проте, в ексклюзивному інтерв’ю «Голосу Америки» Дмитро Кулеба повідомив, що, незважаючи на зміну формату роботу і МЗС, і Генасамблеї, механізм підготовки позицій залишився незмінним.

Ключове - створення тотального тиску на агресора, системність зусиль, щоб не було жодної шпаринки для нього поширювати свій вплив або зміцнювати свої позиції на окупованих територіях

«Ключове для нас – це скористатися цією нагодою, щоб надати нові факти щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, щоб на основі цієї інформації країни формували свою позицію стосовно російської агресії проти нашої держави. Ключове - створення тотального тиску на агресора, системність зусиль, щоб не було жодної шпаринки для нього поширювати свій вплив або зміцнювати свої позиції на окупованих територіях», - пояснює міністр.

Дебати відкрив Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. У своєму виступі він нагадав, що з 2014-го року Генеральна Асамблея вже прийняла дев'ять резолюцій, які підтверджують свою підтримку територіальній цілісності України та засуджують тимчасову окупацію територій України Росією.«Генасамблея не прийняла і не прийме російську мантру про те, що «справа Криму закрита», - зазначив він.

Кислиця також повідомив про те, що незважаючи на всі зусилля України, робота Тристоронньої контактної групи заблокована під різними приводами, і російська сторона відмовляється допрацьовувати навіть рішення, узгоджені на рівні експертів.

Додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року знаходяться під загрозою через постійні провокації збройних формувань Росії, в тому числі із застосуванням зброї, забороненої Мінськими угодами. А також він нагадав про те, що Рада безпеки ООН 11 лютого мала довгу дискусію щодо імплементації Мінських угод.

Вже традиційно під час дебатів країни-члени Генасамблеї висловили свою підтримку Україні у конфлікті з Росією, підкреслюючи її відповідальність за окупацію, погіршення ситуації з правами людини та гуманітарної ситуації на окупованих територіях.

В.о. Голови постійного представництва США при ООН посол Річард Міллс, нагадав, що сама подія відбувається тому, що в 2014 році Росія окупувала Крим та підбурила конфлікт на Донбасі.

За його словами, дії Росії на сході України призвели до загибелі понад 13 тис. людей, переміщення мільйонів українців, 3,4 млн людей зараз потребують гуманітарної допомоги.

«І ми сьогодні тут, бо Росія намагалася заблокувати будь-який значущий прогрес у дипломатичних переговорах, одночасно озброюючи, навчаючи, фінансуючи та керуючи своїми довіреними силами та підтримуючи самопроголошені «влади» на місцях», - повідомив він.

Росія повинна припинити тактику залякування і замість цього співпрацювати з урядом України та міжнародними партнерами, які прагнуть дипломатично вирішити цей конфлікт

Міллс також нагадав, що Україна має широку підтримку серед держав-членів ООН, які поважають ключові норми Статуту ООН - жодна країна не може силою змінювати кордони іншої. Тому він закликав Росію негайно припинити свою агресивну поведінку на сході України та окупацію Криму; вивести військові сили з України; припинити підтримку своїх довірених осіб та інших збройних формувань; виконати всі зобов'язання, взяті на себе в рамках Мінських домовленостей.

«Росія повинна припинити тактику залякування і замість цього співпрацювати з урядом України та міжнародними партнерами, які прагнуть дипломатично вирішити цей конфлікт», - зазначив він. Міллс також додав, що США ніколи не визнають спробу Росії анексувати Крим. А санкції, які були введені у відповідь на російську агресію на сході України та окупацію Криму, залишатимуться чинними, доки Росія «не змінить курс».

На тлі виступів більшості країн-учасників дебатів, промова першого заступника Постійного представника Росії при ООН Дмитра Полянського був відверто провокаційною. Її риторика відповідала загальному наративу, якого Росія дотримується під час дискусій, на яких розглядається питання окупації Криму та Сходу України.

Полянський вчергове заявив, що цю тему нав`язує Україна, а її розгляд наносить удар по авторитету самої інституції. Він звинуватив Україну в тому що вона вже сім років «грає роль жертви в російський агресії», а допомагають їй в цьому західні партнери, які «спонсорували» державний переворот.

Проте, апофеозом його виступу став дуже недипломатичний випад на адресу Постійного представника Німеччини при ООН Крістофера Гойсґена. Гойсґен усвоєму виступу закликав Росію допустити в Крим представників моніторингових місій, які би могли проконтролювати дотримання прав людини на півострові. У відповідь на це Полянський заявив, що у Крим вони пускають усіх, а пан Гойсґен, вочевидь, не може поїхати, бо зовсім «витратився», тому перший заступник російського постпреда запропонував Гойсґену купити йому квиток у Крим.

Дуже показово, що цього разу вперше за три роки на дебатах виступив голова Генеральної асамблеї

Підбиваючи підсумки дебатів в ексклюзивному коментарі «Голосу Америки» Сергій Кислиця повідомив, що захід у чергове продемонстрував, що увага до ситуації на тимчасово окупованих територіях України не тільки не зменшується, а збільшується.

«Дуже показово, що цього разу вперше за три роки на дебатах виступив голова Генеральної асамблеї. Це надзвичайно важливо, адже він говорив, не як представник Туреччини, а як людина, яка очолює орган, до якого входить 193 країни», - переконаний постпред

В той же час, за словами Кислиці, Російська Федерація знову наштовхнулася на стіну, адже переважна більшість країн своїми виступами підтримала Україну. «А своєю антиукраїнською риторикою Сирія та Венесуела лише зробила росіянам «ведмежу послугу», підкреслюючи, в якій ізоляції зараз знаходиться Росія», - пояснює постпред.

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