Перші передвиборчі дебати між Трампом та Байденом відбудуться у вівторок

29 вересня відбудуться перші дебати між кандидатами у президенти США Дональдом Трампом та Джо Байденом.

Трамп та Байден будуть говорити про результати своєї роботи на високих посадах, призначення судді Верховного суду США, COVD-19, економіку, расові питання та насильство в американських містах а також захист виборчого процесу. Теми обрав ведучий дебатів, журналіст Fox News Кріс Уоллес.

Обрані Уоллесом теми викликали критику серед прихильників Байдена. Більше тридцяти сенаторів-демократів підписали лист з закликом включити до дебатів питання подолання зміни клімату.

Кандидати обрали різні стратегії підготовки до дебатів, повідомляє АР. Президент США Трамп не планує спеціально готуватись, але зауважив в неділю, що колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані та політик-республіканець Кріс Крісті допомагають йому у підготовці. «Ми трохи готувались до дебатів перед приходом», - сказав Трамп в неділю після прибуття на прес-брифінг у Білому домі.

Передвиборчий штаб Байдена заявив, що кандидат готується до дебатів. Під час підготовки роль Трампа виконує Білл Бауер, радник Байдена та колишній юрист Білого дому, повідомляє АР з посиланням на джерела.

Дебати почнуться в дев‘ятій вечора за Вашингтоном, і триватимуть 90 хвилин без реклами; кандидати матимуть по 15 хвилин на аргументацію за кожним з пунктів.

Перші президентські дебати відбудуться у Університеті Case Western Reserve в Клівленді, штат Огайо.

7 жовтня також відбудуться дебати між Майком Пенсом та Камалою Гарріс, які претендують на посаду віце-президента США, наступні дебати між кандидатами в президенти заплановані 15 та 22 жовтня.

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