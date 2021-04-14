Ми високо оцінили стриманість, яку Україна виявила перед обличчям втрат життів - в Держдепі розповіли про деталі розмови Блінкена та Кулеби

Про деталі розмови держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою розповів пресі високопосадовець Держдепу США на брифінгу у вівторок.

Під час зустрічі Кулеба чітко озвучив занепокоєність накопиченням Росією сил на кордоні з Україною, а також висловив вдячність НАТО та міжнародній спільноті за підтримку. Держсекретар підтвердив підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України.

Кулеба, за словами американського дипломата, також відзначив, що росіяни вдаються до глушіння радіосигналів, розміщують госпіталі а також спричиняють «шаленство у медіа», дезінформацію, бо, «як видається, путінський режим прагне підготувати громадську думку до певних дій проти України»



«Ми знаємо спроможності Росії і надвичайне накопичення військових сил, яке вони проводять а також їхн​ю здатність вдаватись до агресивних дій, але, очевидно, ми не знаємо їхніх намірів», - зауважив посадовець.

Кулеба, за словами американського дипломата, також відзначив, що росіяни вдаються до глушіння радіосигналів, розміщують госпіталі а також спричиняють «шаленство у медіа», дезінформацію, бо, «як видається, путінський режим прагне підготувати громадську думку до певних дій проти України», сказав американський дипломат.

«Ми висловили нашу високу оцінку стриманості, яку Україна виявила перед обличчям втрат життів, - додав посадовець, - гадаю, в квітні вже було вбито п‘ятеро українських солдатів - і підкреслили важливість потужного сигналу, який президент Байден надіслав про те, що у випадку дій Росії, будуть однозначні наслідки».

Позиція західних країн щодо ситуації на кордоні України та в Криму є єдиною, зауважив Блінкен під час зустрічі, заявляє посадовець. Те, що відбулись розмови високопосадовців Франції та Німеччини з українськими колегами, а також заява «Великої сімки», видана в понеділок, свідчать, що міжнародна спільнота «поділяє спільну позицію та занепокоєння у закликах до деескалації з боку Росії».

Сторони зауважили, що не очікують від Росії продуктивної участі в Нормандському форматі. Також Росія ігнорує Віденський документ ОБСЄ та інші механізми.

Держсекретар, за словами посадовця, високо оцінив нещодавні дії президента Зеленського проти олігархів а також з просування реформ.

У спілкуванні з НАТО, Держсекретар має нагоду обговорити питання допомоги Україні, не лише в сфері безпеки, летальної та нелетальної підтримки, але також програм із підтримку реформ. Держсекретар, за словами посадовця, високо оцінив нещодавні дії президента Зеленського проти олігархів а також з просування реформ.

«Тут ще багато потрібно зробити, але те, що ми підкреслюємо, є важливим також і для України - інституціоналізувати ці реформи».

Відповідаючи на питання преси стосовно можливого членства України в НАТО, високопосадовець Держдепу заявив, що США підтримують Бухарестську декларацію 2008 року, але зазначив, що Україна може ефективно співпрацювати з НАТО в рамках існуючих механізмів. «Очевидно, Україна може багато зробити в рамках Щорічного національного плану» а також статусу розширеного партнера, додав він.

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