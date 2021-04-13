Блінкен підтвердив "непохитну підтримку" України з боку США на зустрічі із Кулебою

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив у "непохитній підтримці" суверенітету та територіальної цілісності України з боку США на зустрічі у Брюсселі із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. Я тут, аби підтвердити це міністру закордонних справ України. Це особливо важливо у час, коли ми, на жаль, бачимо, що Росія вдається до дуже провокативних дій щодо України. Зараз ми бачимо найбільше зосередження російських сил на кордонах з Україною з 2014-го року. Це глибоко турбує не лише Україну, але і США та багато наших союзників", - сказав Блінкен.

У повідомленні Державного департаменту також ідеться, що "секретар висловив стурбованість цілеспрямованими діями Росії з ескалації напруження з Україною, включаючи її агресивну риторику та дезінформацію".

На сайті зовнішньополітичного відомства США вказано, що Блінкен і Кулеба обговорили й важливість досягнення верховенства права та економічних реформ для посилення українських інституцій, антикорупційних реформ та подальшого прагнення до євроатлантичної інтеграції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна сьогодні захищає не лише власні кордони, але кордони усього демократичного світу.

"Росія накопичує сили не лише на кордоні Украни, але на кордоні демократичного світу. На тисячі кілометрів на північ та схід від нашого кордону з Росією немає демократії. У цій боротьбі між демократією та авторитаризмом підтримка Сполучених Штатів є абсолютно важливою. Ми за неї глибоко вдячні", - підкреслив Кулеба.

"Наша зустріч в Брюсселі, на полях наради НАТО, підкреслює, що євроатлантичні країни стоять пліч-о-пліч з Україною у цій складній ситуації. А Україна дотримується цінностей та принципів євроатлантичної спільноти. Я переконаний, що слова та дипломатичні заяви у відповідь на агресивні дії Росії будуть підтримані діями, які чітко покажуть Росії, що ціна за подальшу агресію проти України буде для неї занадто великою, щоб вона її могла витримати".

Раніше у вівторок Кулеба зустрічався із високопосадовцями НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ виступив з прямими вимогами до Росії припинити стягування російських сил сході України та в окупованому Криму.

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