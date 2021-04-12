Блінкен повернеться до Брюсселя, щоб обговорити зростання напруги між Україною та Росією - ЗМІ

Держсекретар США Ентоні Блінкен приєднається до очільника Пентагону Ллойда Остіна під час зустрічей в Брюсселі цього тижня, повідомили в Держдепі. Візит триватиме з 13 по 15 квітня.

Серед питань, які Блінкен планує обговорити - нарощування Росією військових сил на кордоні з Україною, ситуація в Ірані та Афганістані, повідомив посадовець відомства пресі.

Минулого разу Блінкен відвідував Брюссель у березні для проведення переговорів із ЄС та союзниками США по НАТО.

10 квітня міністр оборони США Ллойд Остін розпочав свій візит до Ізраїлю та європейських країн.

Основною темою візиту, під час якого Остін проведе зустрічі з керівництвом урядів та військовим керівництвом Ізраїлю, Німеччини, НАТО та Великої Британії стане «важливість міжнародних відносин у сфері оборони, засвідчення відданості США стримуванню та обороні, рівномірному розподіленню тягаря ресурсів та тривалій трансатлантичній безпеці», йдеться у повідомленні Пентагону.

Зокрема, під час візиту до Брюсселя, Остін планує зустрітись з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і обговорити питання «відповіді Альянсу на дестабілізаційну поведінку Росії, збільшення впливу Китаю, тероризм та світові виклики, включаючи COVID-19 та зміну клімату», заявили у відомстві.

Візит відбувається на тлі повідомлень про накопичення Росією сил на кордоні з Україною. Речниця Білого дому заявила в четвер, що США обговорюють з союзниками в НАТО зростання напруженості у регіоні східної Європи, спричинене порушеннями режиму припинення вогню на Донбасі, а також пересуваннями російських військ на кордоні з Україною.

«Росія зараз має більше військ на кордоні з Україною, ніж будь-коли з 2014 року. Лише за цей тиждень загинули п’ять українських військових. Усі ті ознаки глибоко турбують», - сказала речниця Джен Псакі журналістам у Вашингтоні.

Росія заперечує, що її дії становлять загрозу для безпеки в регіоні.

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