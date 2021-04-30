Держсекретар США відвідає Киів 5-6 травня

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Київ 5-6 травня, щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем тривалої російської агресії, повідомили у Державному департаменті США.

«Він також підтримає продовження прогресу в Україні на шляху втілення інституційних реформ, зокрема в сфері подолання корупції, що є ключовим для зміцнення українських демократичних установ, економічного добробуту та євроатлантичного майбутнього», - заявив речник Держдепу Нед Прайс.

Під час перебування в Києві Блінкен планує зустрітись з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, іншими посадовцями та представниками громадянського суспільства.

Перед візитом до Києва Блінкен візьме участь в засіданні міністрів «Великої сімки» в Лондоні 3-5 травня. Серед питань для обговорення, ключові геополітичні виклики, відновлення після пандемії COVID-19, кліматична криза, захист прав людини та інше.

«Як заявив держсекретар, Америка буде там, де пишуться правила міжнародної безпеки та світової економіки, і інтереси американського народу будуть в центрі. Ми вбачаємо у «Великій сімці» ключовий форум для цих зусиль», - додав Прайс.

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