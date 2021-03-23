Держсекретар США: «Північний потік-2» може зашкодити інтересам України, Польщі

Державний секретар США Ентоні Блінкен застеріг Німеччину стосовно «Північного потоку-2» і назвав газогін «поганою ідеєю» для США та Європи.

Під час свого виступу в НАТО, Блінкен також оголосив, що обговорить питання добудови російського газотранзитного проекту з міністром закордонних справ Німеччини Гейко Маасом. Посадовці Німеччини раніше висловлювались на користь добудови газогону.

«Президент Байден дуже чітко висловився щодо того, що вважає цей трубопровід поганою ідеєю, поганою для Європи, поганою для Сполучених Штатів, і, зрештою, він [проект] суперечить власним цілям ЄС в сфері безпеки», - заявив Блінкен під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.

«Він може зашкодити інтересам України, Польщі і низки близьких партнерів та союзників», - додав головний дипломат США.

Блінкен також наголосив на тому, що американське законодавство передбачає застосування санкцій проти учасників «Північного потоку-2».

Минулого тижня Державний департамент США повторив своє попередження про те, що будь-яка організація залучена до трубопроводу "Північний потік-2" перебуває під загрозою санкцій США і має негайно припинити роботу над трубопроводом.

"Як вже дали зрозуміти численні адміністрації США, трубопровід є російським геополітичним проектом, покликаним розділити Європу та ослабити європейську енергетичну безпеку. Законодавство щодо санкцій ухвалені Конгресом у 2019-му та 2020-му роках має значну підтримку від двопартійної більшості у Конгресі. Адміністрація Байдена налаштована діяти у відповідності до цього законодавства", - заявив тоді Блінкен.

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