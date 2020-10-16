80% українців стикалися з дезінформацією про коронавірус

Левова частка українців стикалася з неправдивими чутками та дезінформацією про COVID-19. Це засвідчили дані цьогорічного опитування «Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа - 2020», проведеного Агентством США з міжнародного розвитку спільно з Internews Ukraine.

Як повідомила, представляючи результати дослідження, директорка Internews в Україні Джилліан МакКормак, «Більш ніж 80% респондентів зазначили, що їм було відомо про поширення неправдивих історій, пов’язаних з коронавірусом. Наприклад, про те, що це біологічна зброя, розроблена в китайських чи американських лабораторіях. Що його вигадали в медіа. Або що до його поширення призвело використання інтернет-технологій 5G».

При цьому близько третини опитаних вважали такі історії правдивими. А понад третина зізналися, що ділилися цією дезінформацією з іншими.

Згідно з даними опитування, 77% українців усвідомлюють існування дезінформації. Водночас 58% опитаних не вважають дезінформацію серйозною проблемою, а 62% кажуть, що впевнені у своїй здатності відрізнити правдиві новини від брехні.

Водночас організація Інтерньюз підготувала короткий тест, щоб визначити реальну здатність розрізняти інформацію та дезінформацію. Респондентів попросили оцінити три новини, лише одна з яких була правдива. Як показали результати тесту – людей, здатних відрізняти правду від вигадки, дуже мало, і їх поменшало порівняно з минулим роком. Якщо у 2019-у усі три повідомлення правильно оцінили 11%, то у 2020 – лише 3% опитаних.