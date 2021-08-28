Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

США нададуть Україні додаткові 60 млн дол оборонної допомоги

Президент США Джо Байден вказав Державному департаменту США здійснити надання Україні додаткові 60 млн дол допомоги у вигляді оборонного військового устаткування та навчання.

Про це йдеться в меморандумі, текст якого розміщено на сайті Білого дому.

«Україна має термінову потребу і цей пакет допоможе їй забезпечити цю потребу», - пояснив посадовець Білого дому в електронному повідомленні «Голосу Америки».

«Тривала російська агресія створює складну загрозу для України, а США допомагають Україні долати теперішні та майбутні виклики», - додав він.

Згідно з офіційними даними США, Сполучені Штати виділили більш ніж 2,5 млрд дол безпекової допомоги України, включаючи 275 млн дол оголошеної цього року.

Стратегічне партнерство США та України міцне і ми очікуємо на його подальше зміцнення і поглиблення протягом візиту президента Зеленського до Білого дому наступного тижня, говорить посадовець Білого дому

Байден прийняв рішення про надання додаткової допомоги Україні перед зустріччю з українським президентом Володимиром Зеленським, що запланована на 31 серпня.

«Стратегічне партнерство США та України міцне і ми очікуємо на його подальше зміцнення і поглиблення протягом візиту президента Зеленського до Білого дому наступного тижня, що на роки і місяці вперед визначить продуктивний курс цього партнерства», - заявив посадовець Білого дому.

Дивіться також: Вже 30 років Україні допомагає ця благодійна організація зі США. Відео

Вже 30 років Україні допомагає ця благодійна організація зі США. Відео
Embed
Вже 30 років Україні допомагає ця благодійна організація зі США. Відео

No media source currently available

0:00 0:04:14 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG