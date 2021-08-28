США нададуть Україні додаткові 60 млн дол оборонної допомоги

Президент США Джо Байден вказав Державному департаменту США здійснити надання Україні додаткові 60 млн дол допомоги у вигляді оборонного військового устаткування та навчання.

Про це йдеться в меморандумі, текст якого розміщено на сайті Білого дому.

«Україна має термінову потребу і цей пакет допоможе їй забезпечити цю потребу», - пояснив посадовець Білого дому в електронному повідомленні «Голосу Америки».

«Тривала російська агресія створює складну загрозу для України, а США допомагають Україні долати теперішні та майбутні виклики», - додав він.

Згідно з офіційними даними США, Сполучені Штати виділили більш ніж 2,5 млрд дол безпекової допомоги України, включаючи 275 млн дол оголошеної цього року.

Стратегічне партнерство США та України міцне і ми очікуємо на його подальше зміцнення і поглиблення протягом візиту президента Зеленського до Білого дому наступного тижня, говорить посадовець Білого дому

Байден прийняв рішення про надання додаткової допомоги Україні перед зустріччю з українським президентом Володимиром Зеленським, що запланована на 31 серпня.

«Стратегічне партнерство США та України міцне і ми очікуємо на його подальше зміцнення і поглиблення протягом візиту президента Зеленського до Білого дому наступного тижня, що на роки і місяці вперед визначить продуктивний курс цього партнерства», - заявив посадовець Білого дому.

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