У Каліфорнії грошову допомогу під час пандемії отримають емігранти без документів

Про Фонд допомоги під час стихійних лих нелегальних емігрантів анонсував у середу губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюзом.

«Незалежно від їхнього статусу, їм потрібна допомога. 10 відсотків - це працівники без документів. Вони працюють у медичному секторі, сільському господарстві, на заводах. До речі, минулого року вони заплатили більше 2.5 мільярда податків до бюджету штату. Вони не отримають жодної допомоги, у них сім'ї, діти. Ми відчуваємо велику вдячність людям, які бояться що їх депортують і не можуть звернутись за допомогою. Тому ми перший штат, який анонсує програму фінансування нелегальних емігрантів», — заявив губернатор Штату Гевін Ньюзом.

За новою програмою штату Каліфорнія, близько 150 000 іммігрантів, зможуть отримувати до 1000 доларів на сім'ю та 500 доларів на особу.

За оцінками Каліфорнійського інституту державної політики, у Каліфорнії проживає понад 2,3 мільйона незадокументованих іммігрантів. За підрахунками вони складають 10 відсотків робочої сили штату. Ці люди, як правило, працюють у сфері обслуговування, на будівництвах, чи доглядальниками, тож велика кількість через пандемію втратили роботу. Однак на відміну від задокументованих мешканців США, вони не можуть отримати грошей зі стимулюючого пакету федеральної влади.

За новою програмою штату Каліфорнія, близько 150 000 іммігрантів, зможуть отримувати до 1000 доларів на сім'ю та 500 доларів на особу. Люди можуть подати заявки вже наступного місяця.

75 мільйонів доларів з Фонду допомоги під час стихійних лих будуть розподілені за допомогою регіональних некомерційних організацій, які допомагають обслуговувати незадокументовані громади. Іммігрантам доведеться знайти одну з цих 20 некомерційних організацій та подати заявку на гроші безпосередньо туди.

Інші 50 мільйонів доларів надходять від корпорацій та благодійників, пов'язаних з іммігрантами та біженцями. Вони створили окремий фонд, “Каліфорнійський фонд іммігрантської стійкості”, з початковими пожертвами в розмірі 5,5 мільйона доларів.

Серед незадокументованих емігрантів є багато і українців. Це як правило студенти які приїхали по програмі “Work and travel” і залишились, або ж люди які приїхали до штатів по туристичній візі й залишились. Вони проживають переважно у великих містах південної Каліфорнії Лос - Анджелесі й Сан-Дієго. Киянка Аліна вже три роки проживають в Каліфорнії. Приїхала до штатів по програмі “Work and travel” і залишилась. Попри те, що не має права на роботу дівчина неофіційно працювала ресторані в Лос-Анджелесі. Про те що може податись на виплати Аліна ще не чула.

«Я про це нічого не знаю. Однак я, звісно буду подаватись на ці програми. Я вважаю що матеріальну допомогу мають отримувати всі, бо всі в однаковій ситуації. І вони мають дати допомогу навіть для нелегалів, вони також люди й також в кризі. Я зараз залишилась без роботи, а за квартиру треба платити. Тут таких як я багато. Серед українців популярними роботи для людей без документів є в ресторанах, готелях, компаніях, що перевозять меблі. Попри кризу я не збираюсь повертатись в Україну. Америка була моєю мрією і я хотіла жити тут, зараз криза у всьому світі», - розповіла 24-річна Аліна.

Ще до того як губернатор Ньюзом оголосив про створення фонду для нелегальних емігрантів, республіканці виступали проти витрачання грошей платників податків на тих, хто в'їхав у країну незаконно. Однак у місцевих некомерційних організаціях, які допомагають іммігрантам, заявляють, що ці люди мають право на допомогу, адже платять податки.

«Ми є частиною економіки, і я думаю, що COVID-19 просто підкреслює нерівності, які ми маємо. Ми щодня отримуємо до 300 дзвінків від людей, які втратили роботу в автомийці, в ресторані, роботу няні», - в інтерв’ю Fox news розповіла Лусія Мартель-Доу, директорка з питань імміграційної юридичної служби Альянсу Canal Alliance.

Також, тепер для нелегальних емігрантів буде відкрита гаряча лінія. Центру зайнятості для безробітних без документів.

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