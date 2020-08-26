Меланія Трамп виступила в трояндовому саду Білого дому на підтримку кандидатури Дональда Трампа на виборах

Другий день з‘їзду Республіканської партії відзначився виступами представників малого бізнесу, членів родини, які в своїх промовах підкреслювали, як Дональд Трамп дбає про добробут звичайних американців. Фермер-виробник молока з Вісконсину, виробник омарів із штату Мейн та інші прагнули висвітлити позитивну роль, яку зіграв для підтримки сільського господарства та малого бізнесу чинний президент.

«Мій батько взяв участь в перегонах не тому, що йому була потрібна робота, а тому, що він знав, що про трудящих людей по всій великій країні забувають», - сказав у своєму виступі син президента Ерік Трамп.

Загальний тон промов контрастував із тоном попереднього дня, коли багато виступаючих наголошували на критиці суперника Трампа - Джо Байдена.

Одним з найцікавіших моментів другого дня з‘їзду було надання помилування Трампом для Джона Пондера, раніше засудженого за пограбування банків, засновника організації «Надія для в‘язнів», що допомагає колишнім ув‘язненим реінтегруватись до суспільства.

Перша леді США Меланія Трамп виступила із заключною 25-хвилинною промовою на підтримку свого чоловіка. Вона розповіла про свій шлях і те, як у 26-річному віці прибула із Словенії до США а також наголосила на важливості подолання дискримінації жінок. «Ми мусимо переконатись, що до жінок дослухаються і американська мріє продовжує жити», - сказала вона. Трамп також прокоментувала складні питання, такі як подолання расової нерівності, і назвала расову нерівність «жорсткою реальністю того, що ми не пишаємось частинами нашої істроії».

Трамп подякувала американським медичним працівникам за їх тяжку працю в часи пандемії COVID-19.

Промова відбувалась в трояндовому саду Білого дому, де перша леді цього місяця завершила проведення змін, наймасштабніших з часів Джекі Кеннеді

В четвер Дональд Трамп також планує виступити з промовою в Білому домі з прийняттям своєї номінації на перегонах. Використання урядової споруди в рамках політичної кампанії викликало критику опонентів, зокрема стосовно можливого порушення закон Гетча від 1939 року, який не дозволяє більшості посадовців займатись політичною діяльністю на робочому місці.

«Президент та віце-президент не підпадають під будь-які положення закону Гетча. Тому закон Гетча не забороняє президенту Трампу виступити з промовою про прийняття номінації на території Білого дому», - йдеться у письмовій відповіді Особливої юридичної служби, наданої на запит Комітету з нагляду Палати представників Конгресу США і опублікованій Голосом Америки.

Перед зверненням першої леді, перед з‘їздом партії виступив держсекретар США Майк Помпео. Його виступ було записано в Єрусалимі. Він високо відгукнувся про політику Трампа в міжнародній сфері, зокрема в сфері протистояння Китаю та проведенні переговорів з Північною Кореєю.

Зазвичай, держсекретарі США утримуються від виступів на партійних з’їздах. Виступ Помпео викликав різку реакцію серед демократів.

Голова Комітету з міжнародних відносин Палати представників Конгресу США демократ Хоакім Кастро звернувся до Держдепу за поясненнями стосовно того, зокрема, чи було використано ресурси дипломатичного відомства для організації промови. «Це дуже незвично і, ймовірно, безпрецедентно, щоб діючий держсекретар виступав на партійному з‘їзді за будь-яку з політичних партій, - заявив Кастро, - видається, що це може бути незаконно».

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