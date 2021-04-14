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Джаз-бенд армії США віртуально відвідав Україну

- Ще раз, але початкові нотки трішечки м’якше!

Штаб-сержант американської армії Меган Янковскас радить школярці з Житомира Ірині Корсун, як краще зіграти твір на кларнеті.

«У нас одна з найпрекрасніших місій у військово-повітряних силах, - каже Меган. – Ми поєднуємо культури, поєднуємо людей з допомогою музики».

Оркестр ВПС США у Європі взяв участь у міжнародному музичному фестивалі «Сонячні кларнети» в Житомирі. Американські військові музиканти дали майстер-клас вихованцям Житомирського коледжу культури і мистецтв. З огляду на епідемію коронавірусу фестиваль цього року проходив віртуально, а спілкування відбувалося через інтернет.

Освітня програма всесвітньо відомого оркестру в Україні розпочалася 8 квітня і триватиме аж до початку травня. Музиканти ВПС США у Європі долучилися до складу журі «Сонячних кларнетів», підготували концерти і майстер-класи з кларнету і саксофону.

А 12 квітня стартував всеукраїнський проєкт «Унікальні та об’єднані». Проєкт має на меті підтримати молодих музикантів в умовах COVID-19. Українські музиканти-початківці зможуть спробувати себе у співпраці з американськими майстрами джазу. Записавши коротенькі пасажі на кларнеті чи саксофоні, учасники надішлють їх на фестиваль «Сонячні кларнети». Так має з’явитися музичний сингл фестивалю – символ взаємопроникнення двох культур.

Музика поєднує культури та зближує людей


«Музика поєднує культури та зближує людей. Як і в музиці, відносини базуються на довірі, повазі та співпраці для досягнення спільної мети», - каже командирка й диригентка оркестру ВПС США у Європі, підполковниця Крістіна Мур Уррутія.

Джаз-бенд американських ВПС, заснований Гленном Міллером у 1945 році, подорожує світом з концертами, і вже кілька разів з гучним успіхом виступав в Україні. Назва цього унікального оркестру – «Амбасадори», і його музикантів називають називають «музичними послами Америки» .

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