Економіка США відновилась до передпандемічного рівня

Економіка показала зростання 1,6% в другому кварталі (6,5% в аннуалізованому вимірі) і вийшла на рівень перед пандемією, повідомило Міністерство торгівлі США в четвер.

Споживчі настрої покращуються, кількість робочих місць зростає, доходи зростають, безробіття падає, відзначив президент США Джо Байден у своєму коментарі щодо цифр ВВП.

Він заявив - найшвидше за 40 років зростання, яке показала економіка США в першому півріччі, стало результатом роботи урядової програми підтримки населення, бізнесу та громад.

Для того, щоб відновитись після швидкого глибокого падіння минулого року, американській економіці знадобився рік.

The New York Times називає відновлення «видатним досягненням» і нагадує, що американській економіці знадобилось два роки, щоб відновитись після кризи 2009 року.

Все ж зростання виявилось меншим, ніж очікували експерти, зокрема експертне опитування The Wall Street Journal показало очікуване еокномічне зростання в 9,1% в аннуалізованому вимірі, що більше ніж зареєстровані 6,5%. У відповідь на повільніше ніж очікувалось зростання, курс долара дещо знизився по відношенню до провідних світових валют, пише The Guardian.

Тривожним показником оглядачі називають зростання цін. Інфляція склала 6,4% в другому кварталі і прискорилась з 3,8% в першому кварталі у США. В адміністрації США заявляють, що цей сплеск інфляції тимчасовий. Голова Федерального резерву США Джером Пауелл пов’язав зростання цін із швидким економічним відновленням і сказав, що інфляція уповільниться до кінця року.

Оглядачі відзначають, що ризиком для подальшого зростання економіки є поширення дельта-штаму коронавірусу.

У статті використано матеріали The New York Times, The Guardian, The Wall Street Journal.

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