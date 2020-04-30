Економіка Європи переживає значний спад на тлі пандемії

Економіка країн ЄС скоротилась на 3,5% в першому кварталі 2020 року, у порівняні з відповідним періодом попереднього року, згідно до даних Eurostat, оприлюднених в четвер.

Франція та Іспанія зазнали найбільшого падіння серед країн єврозони. Їх економіки в першому кварталі скоротились на 5,8% та 5,2%, відповідно. Це найгірші дані квартального падіння у Франції з 1949 року, пишуть ЗМІ. Статистичне бюро Франції INSEE заявило, що падіння пов‘язане з припиненням на час пандемії роботи підприємств, які не вважаються життєво важливими.

Падіння економіки в Італії склало 4,7% в першому кварталі.

В Німеччині міністр економіки Петре Альтмеєр попередив, що за результатами 2020 року, економіка може впасти на 6,3%. «Ми переживемо найгіршу рецесію в історії Федеральної Республіки», - сказав він пресі.

В березні європейські країни запровадили жорсткі обмеження, щоб стримати поширення коронавірусу COVID-19.

МВФ прогнозує падіння економіки ЄС на 7% цього року.

Напередодні було оприлюднено дані про значне падіння економіки у США, що становило 4,8% в першому кварталі, що перервало майже шестирічний період неперервного зростання.

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