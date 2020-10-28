У США очікують на рекордні показники економічного зростання в третьому кварталі

Міністерство торгівлі США в четвер оприлюднить дані зростання американської економіки за третій квартал.

За оцінками експертів, які наводять різні американські ЗМІ, очікується що зростання ВВП в третьому кварталі перевищить 30%, у порівнянні з попереднім кварталом. Вражаюче зростання очікується на тлі рекордних цифр падіння економіки, зареєстрованих у другому кварталі - 31,4% в порівнянні з першим кварталом. Загалом цього року, очікується, що падіння американської економіки складе близько 4%.

«Хоча зростання ВВП у третьому кварталі буде рекордним, це не так вражає, бо слідує за спадом економічної діяльності в другому кварталі, - цитує NBC News слова економіста Марка Зенді, - навіть зі здобутками третього кварталу, реальний ВВП лише поверне дві третини втраченого під час вільного падіння другого кварталу».

«Ці цифри для книг рекордів», - наводить видання NPR коментар Нерімана Беєравеша з IHS Markit. Експерт очікує сповільнення зростання в четвертому кварталі.

Серед факторів, що можуть уповільнити економічне відновлення - те, що нова хвиля поширення коронавірусу змушує місцеву владу у деяких регіонах США запроваджувати нові протиепідемічні обмеження. Також переговори щодо нового пакету стимулювання економіки в Конгресі поки не досягли успіху.

Питання економічного зростання у США активно обговорюється під час передвиборчої кампанії.

Президент США Дональд Трамп поділився оптимізмом стосовно швидкого відновлення економіки. «Почекайте, коли побачите дані ВВП, - заявив Трамп виступаючи перед виборцями в Пенсильванії в понеділок. - Маємо супер-V».

«Ці вибори - вибір між відродженням від Трампа та депресією від Байдена», - твітнув президент у вівторок.

Байден же порівняв графік економічного відновлення з літерою «К», заявивши, що малозабезпечені найбільше постраждали від падіння економіки, наголошуючи, що ситуація з безробіттям та втратою доходів залишається складною.

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