На епідемічній карті України не залишилося “зелених” і “жовтих” зон

Якщо раніше карта України була позначена чотирма кольорами – зеленим, жовтим, помаранчевим і червоним, то нині вся Україна “помаранчево-червона”.

сплеск захворювання на COVID-19 не обійшов жодного регіону та населеного пункту



Це означає, що сплеск захворювання на COVID-19 не обійшов жодного регіону та населеного пункту, а завантаженість лікарняних ліжок “ковідними” хворими становить від 50% до 75% (у “помаранчевих” зонах) та понад 75% (у “червоних” зонах)

Київ наразі залишається у “помаранчевій” зоні.

Натомість до “червоних” віднесено майже половину обласних центрів, а також окремі райони і міста. “Червоною” виявилась практично вся Житомирщина і Полтавщина; густо зафарбовані червоним області на заході України.

Нове епідемічне зонування затвердила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні в минулу п’ятницю.

У “помаранчевих” зонах під забороною велелюдні масові заходи, не працюють спортзали, ресторани відчинені лише вдень



У “помаранчевих” зонах під забороною велелюдні масові заходи, не працюють хостели і турбази, спортзали та заклади культури, а ресторани відчинені лише вдень.

Що ж до “червоних” зон, то тут, на додачу до “помаранчевих” обмежень, не працює громадський транспорт, заборонено відвідування закладів освіти, кінотеатрів, ТРЦ, ресторанів та крамниць.

Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме Уряду запровадити на всій території України жорсткий “карантин вихідного дня”. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в понеділок. Пропонується, аби у вихідні були зачинені усі розважальні заклади й усі магазини, окрім продовольчих крамниць та аптек, а ресторани працювали виключно на винос.

МОЗ пропонуватиме запровадити жорсткий “карантин вихідного дня”



Як пояснив Степанов, це допоможе “розірвати ланцюг” передачі COVID-19 в умовах, коли повний локдаун неможливий, оскільки згубний для економіки.

За минулу добу в Україні виявлено понад 8 з половиною тисяч нових випадків зараження коронавірусом

За показником нововиявлених випадків, Україна вже другу добу поспіль тримає 10-е місце серед усіх країн світу.

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