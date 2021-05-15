Ескалація насильства на Близькому сході

Ізраїльські літаки провели авіаудари по Газі зранку в суботу, а бойовики Хамас відповіли ракетними ударами по Ізраїлю - насильство між двома сторонами триває вже п‘яту добу, пише Голос Америки.

Від одного авіаудару загинуло щонайменше 10 палестинців, включаючи дітей. Інший авіаудар вбив щонайменше двох людей, заявляють палестинські посадовці сфери охорони здоров‘я.

У п‘ятницю насильство зросло між ізраїльтянами та палестинцями, бойові дії спалахнули на Західному березі на тлі повітряних бомбардувань в Газі.

На Західному березі сотні палестинців взяли участь в сутичках з поліцією Ізраїлю, кидалі каміння, палили шини під час найбільшого протесту в регіоні за декілька років. Палестинські посадовці повідомили, що 11 палестинців загинуло від насильства.

В Ізраїлі четверту ніч тривають сутички між єврейськими та арабськими групами в місті Лод.

Рада Безпеки ООН погодилась зібратись у неділю, для того, щоб обговорити ситуацію, раніше зустріч відкладалась, через занепокоєння, яке висловлювали Сполучені Штати.

«США продовжать брати активну участь в дипломатії на найвищих рівнях з метою деескалації ситуації», - написала у Twitter посол США до ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Речник посольства Ізраїлю у США Елад Стромаєр сказав Перській службі Голосу Америки, що посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявить під час зустрічі РБ ООН, що Ізраїль намагався мінімізувати жертви серед цивільного населення серед палестинців, під час боротьби з Хамасом.

«Рада Безпеки не має надавати однієї моральної ваги оборонним військовим діям Ізраїлю та нерозбірливим воєнним злочинам Хамасу. Якщо ми це прирівняємо, то Хамас виграє і ми не можемо дозволити міжнародній спільноті дати цей виграш Хамасу і США нас у цьому підтримують», - заявив Стромаєр.

Ізраїльські посадовці заявляють, що більшість палестинців, загиблих від авіаударів в Газі є бойовиками Хамасу і Хамас визнав, що Ізраїль вбив декількох із його командувачів.

Міжнародна спільнота критикувала Ізраїль за цивільні жертви протягом трьох минулих воєн в Газі.

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш заявив у п‘ятницю - якщо бойові дії не припиняться, конфлікт «спричинить неконтрольовану безпекову та гуманітарну кризу» та «далі спонукатиме екстремізм», говорить речник ООН Стефан Дужаррич.

В п‘ятницю переговори набули серйозної ваги, заявив палестинський представник, пише Reuters. «Посередники від Єгипту, Катару та ООН посилили контакти з усіма сторонами, щоб відновити спокій, але угоди ще не було досягнуто».

Посол США з питань регіону, Гейді Амр, прибув до Ізраїлю у п‘ятницю в рамках посередницьких зусиль адміністрації Байдена.

Президент США Джо Байден у середу висловив підтримку права Ізраїлю на захист, але сказав, що сподівається на швидке закінчення бойових дій.

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