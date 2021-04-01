«Наміри Росії неясні» - західні аналітики розділились у порадах Байдену щодо реакції на ескалацію на сході України

Західні аналітики закликають уважно слідкувати за подіями на сході України, але розходяться у своїх порадах щодо доречної реакції Заходу.

В контекст відносин Кремля з президентом США Джо Байденом ставлять події на сході України деякі аналітики.

Варто пам‘ятати, що на початку президентства Трампа була ескалація бойових дій навколо Авдіївки на Донбасі в 2017 році

Так, повторення дій Росії в Україні на початку президентства Дональда Трампа побачив у теперішній ескалації на сході України британський аналітик Александр Кларксон.

«Варто пам‘ятати, що на початку президентства Трампа була ескалація бойових дій навколо Авдіївки на Донбасі в 2017 році і тоді складалось сильне враження, що Москва випробовує рішучість нової адміністрації США щодо підтримки України. Можливе повторення для Байдена», - твітує експерт.

«Видається, Путін намагається перевірити і випробувати оборону Заходу і рішучість у протистоянні - можливо це прелюдія до нового військового нападу в Україні», - наводить CNBC слова британського аналітика Тімоті Еша.

«Як видається, Кремль прагне відплатити за нещодавні зусилля відсторонити деяких проросійських осіб», - вважає директор центру Пенн-Байден Майк Карпентер.

Більшість експертів закликають уважно стежити за розвитком подій, а от думки стосовно невідворотності російського нападу а також того, як мають діяти США, розділились.

Потужних свідчень невідворотності нападу немає

Потужних свідчень невідворотності нападу немає - так старший науковий спеціаліст Центру військово-морської аналітики Майкл Кофман коментує пересування сил поблизу України. «Однак, це свідчить, що щось відбувається поза звичайними навчаннями, або ротацією військ. Наміри Росії не є ясними». Аналітик закликав світову спільноту уважно слідкувати за подіями.

А от Кларксон переконаний - швидкий і потужний сигнал міжнародної спільноти може дозволити уникнути ескалації на майбутнє. Також, він вказує на можливість прорахунків з боку Кремля, які можуть призвести до ескалації, адже «невідомо, наскільки Кремль вірить у власну пропаганду і тому може невірно оцінити баланс сил на місці», відзначив експерт.

Видається, Путін готується зробити якийсь великий крок

«Видається, Путін готується зробити якийсь великий крок, - говорить Еш в коментарі CNBC, - може, щоб відволікти від власних проблем всередині країни з Навальним і зосередитись на ... виборах до Державної думи». Еш радить слідкувати за ситуацією в Криму. На думку аналітика, ескалація на Донбасі можу бути маневром, щоб відволікти від нападу з Криму, з метою захопити водні ресурси.

Деніел ДеПетріс, дописувач консервативного видання The Washington Examiner закликав адміністрацію Байдена залишити питання України Європі. Він вказує, що наміри Росії в ескалації на сході України можуть і не перебувати в контексті американсько-російських відносин, а, наприклад, бути спробою перевірити боєготовність українських сил.

Незалежна Україна, якою б бажаною для нас вона не була, не слугуватиме інтересам Росії. Жодна кількість радарів чи протитанкових ракет, які США можуть надіслати у Київ це не змінить

Але навіть, якщо Путін таким чином і намагається послати сигнал Байдену, ДеПетріс закликає Байдена не реагувати, а залишити це питання Європі. «Незалежна Україна, якою б бажаною для нас вона не була, не слугуватиме інтересам Росії. Жодна кількість радарів чи протитанкових ракет, які США можуть надіслати у Київ це не змінить», - пише він у статті.

З діаметрально протилежною порадою виступив колишній співробітник Ради нацбезпеки США Александр Віндман. Він закликав адміністрацію Байдена відреагувати на збільшення російської агресії, включаючи через санкції та надання Україні необхідного військового обладнання.

«Зусилля Байдена переорієнтувати відносини і поновити стримування звичайно мали призвести до ризику протистояння. Краще зірвати пластир зараз», - твітує Віндман.

Президент України Володимир Зеленський побачив у діях Росії на сході України «намагання тиснути під час переговорів щодо припинення вогню і щодо миру як нашої цінності».

В Пентагоні США висловили занепокоєння через повідомлення про ескалацію на сході України. Питання безпеки на сході України звучало і в ході телефонних розмов, які провели цього тижня зі своїми українськими колегами держскекретар США Ентоні Блінкен, голова комітету начштабів ЗС США генерал Міллі та радник з національної безпеки США Джейк Саллівен.

В середу Кремль висловив стурбованість щодо ситуації на сході України, заявляючи, що «українська сторона може поновити громадянську війну», пише Reuters.

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