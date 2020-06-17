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Есмінець США прибуває до Чорного моря

17 червня есмінець США «Портер» почав проходження протоками до Чорного моря з метою провести операцію з безпеки на морі та підтримати стабільність мореплавства, зміцнити спільну боєготовність з союзниками по НАТО та партнерами в регіоні, включаючи Україну, повідомили ВМС США.

Це вже третій захід есмінця США до Чорного моря цього року і другий захід для есмінця «Портер».

«Присутність «Портера» в Чорному морі є ключовою для побудови безпечного середовища на морі та забезпечення свободи навігації, - заявив командир есмінця Крейг Трент. - «Портер» та її команда з радістю проведуть спільні дії з нашими союзниками та партнерами для підтримки спільних інтересів в регіоні».

«Портер» нещодавно повернувся з виконання операції у Баренцевому морі.

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Всесвітня фундація кредитних спілок надіслала індивідуальні засоби захисту кредитним спілкам України.
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Всесвітня фундація кредитних спілок надіслала індивідуальні засоби захисту кредитним спілкам України.

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