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Пентагон прискорює евакуацію з Кабула, на тлі повідомлень про репресії Талібану проти ЗМІ та афганців, що працювали з НАТО

Фото, Афганська дитина на борту американського літака, 18 серпня 2021 року

За добу американські літаки C-17 перевели більше 2000 пасажирів з Кабула, повідомив пресі генерал Хенк Тейлор, заступник голови Штабів регіональної співпраці США. Під час брифінгу для преси в Пентагоні в четвер Тейлор пов‘язав прискорення з надходженням літаків а також «більш швидким оформленням евакуйованих».

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив про те, що військові США пребувають на зв‘язку «з командувачем Талібану, щоб переконатись, що афганці, які є в групі ризику, ті, хто подались на отримання спеціальної імміграційної візи та інші афганці, які хочуть пройти, могли це зробити».

В Пентагоні раніше заявляли про намір збільшити кількість евакуйованих до 5000-9000 на добу.

В четвер стан евакуації з Афганістану обговорили міністри закордонних справ та розвитку країн «Великої Сімки». У заяві, виданій за результатами розмови, йдеться про необхідність «зупинити насильство» і «поважати права людини, включно з правами жінок, дітей та меншин». Міністри закликали Талібан «гарантувати безпечний прохід іноземцям та афганцям, які прагнуть виїхати».

Тим часом, з Афганістану надходять повідомлення про посилення репресій.

Бойовики Талібану вбили родича журналіста Deutsche Welle і «серйозно поранили іншого» родича, повідомив німецький мовник. Сам журналіст перебуває в Німеччині.

«Вбивство близького родича одного з наших редакторів Талібаном вчора є невимовно трагічним, - заявив генеральний директор DW Петер Лімбург, - це свідчить про значну небезпеку, в якій перебувають наші співробітники та їхні родини в Афганістані».

Він додав, що «Талібан вже проводить організовані пошуки журналістів як в Кабулі, так і в провінціях», - заявив він.

Репортери без кордонів закликали Раду Безпеки ООН зібратись для обговорення ситуації зі ЗМІ в Афганістані.

«Майже 100 медійних ресурсів припинили діяти за останні тижні, а сотні журналістів переховуються і намагаються виїхати з країни. Ті ЗМІ, які продовжують діяти, роблять це відповідно до умов, створених новими господарями країни», - йдеться у зверненні організації.

Норвезький центр світового аналізу повідомляє, що Талібан полює на осіб, пов‘язаних із попередньою адміністрацією а також, тих, хто співпрацював з НАТО, пише Reuters.

В статті використано матеріали Reuters.

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Американські солдати допомагають евакуювати афганських жінок та дітей. Відео
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Американські солдати допомагають евакуювати афганських жінок та дітей. Відео

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