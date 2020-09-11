15 людей загинуло, 500 000 змушені евакуюватись через лісові пожежі на заході США

Західне узбережжя США, штати Каліфлорнія, Вашингтон та Орегон, охопили масштабні лісові пожежі. В результаті вогню, 15 осіб загинуло, а в штаті Орегон більше ніж півмільйона мешканців були змушені полишити свої домівки.

Серед загиблих - однорічний хлопчик який помер, а його батьки постраждали від значних опіків, рятуючись від пожежі поблизу Сіетла. «Родина дитини та громада ніколи не будуть такими, як раніше», - заявив губернатор штату Вашингтон Джей Інслі.

Інслі назвав теперішні пожежі «мабуть найбільш катастрофічними за історію штату».

«Каліфорнія, Орегон, Вашингтон - ми всі разом в цьому вареві вогняного катаклізму», - додав він.

Губернатор Орегону Кейт Браун заявила, що територія, яку полум’я охопило лише за 72 години вдвічі перевищила середньорічну площі пожеж, і п‘ять невеликих міст було «значно зруйновано».

В четвер президент США Дональд Трамп схвалив рішення про введення надзвичайного стану для штату, що відкриває можливості для надання федеральної допомоги у подоланні пожеж.

Більше 17 000 пожежників долучено до боротьби з вогнем.

Лісові пожежі швидко поширюються через посушливу та вітряну погоду. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюзом пов‘язав критичну пожежонебезпечну погоду зі зміною клімату.

У Каліфорнії полум'я розгорілось на більш ніж 930 тис. гектарів (2.3 млн. акрів), що майже у двадцять разів більше ніж минулого року. І сезон найбільших вітрів ще навіть не почався, говорять місцеві посадовці.

Дивіться також: Влада про пожежі в Орегоні: це може бути найбільшою втратою людських життів в історії штату. Відео