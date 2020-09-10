У Каліфорнії пожежі охопили найбільшу площу в історії штату

Полум'я розгорілось на більш ніж 930 тис. гектарів (2.3 млн. акрів), що майже у двадцять разів більше ніж минулого року. І сезон найбільших вітрів ще навіть не почався. Про це на прес-конференції 9 вересня заявив губернатор Каліфорнії Ґевін Нюсом.

Попіл з неба, багряні озера і дике полум'я, яке знищує все на своєму шляху, — так виглядають зараз ліси у різних частинах Каліфорнії. 14 тис. пожежників намагаються загасити майже три десятки пожеж.

Одна із найбільших пожеж розгорнулась в одному із наймальовничіших природних оазисів — горах Сієра-Невада в суботу. Любителі природи й туристи стали заручниками полум'я у туристичному водосховищі “Мамос Пулс”. Після годин очікування національна гвардія змогла евакуювати людей гелікоптерами. Постраждалих емоційно зустрічали родини.

“Це було настільки бентежно - чекати їх, не знаючи, що станеться. Коли вони будуть тут. Тож це дуже сюрреалістичне відчуття мати їх тут біля мене”.- розповіла Лорена Чакон, мати постраждалих

Загалом національна гвардія евакуювала щонайменше 200 людей.

“Отже, всього було два літаки. Вони здійснили три поїздки. І ось сьогодні ми фактично направляємо додаткові екіпажі. Погода нам не допомагає”. - заявив Девід Гол, Полковник національної Гвардії

Інша пожежа бушує у південній Каліфорнії. Тут також довелось евакуювати 200 людей. Причина загоряння — піротехнічний засіб, який запустили під час вечірки. Ще одну пожежу намагаються загасити у Лос-Анжелеському національному лісовому заповіднику.

Серед причин пожеж влада штату називає аномальну спеку, яка сягнула рекордних висот цими вихідними, та наявність багатьох змертвілих дерев, які легко займаються. А також - зміни клімату, які пов'язують із глобальним потеплінням.

“Я не маю терпіння до людей, які заперечують глобальне потепління. Ми тут відчуваємо це на собі, зіштовхуючись з реальністю. Це найбільший сезон пожеж в історії штату з точки зору площі. Це не звичайне явище”. - на прес-конференції заявив Ґевін Нюсом, Губернатор Каліфорнії

Губернатор Каліфорнії Ґевін Нюсом оголосив надзвичайний стан у 5 округах штату. Мешканців попереджають про відключення електроенергії в наближених до лісів населених пунктах аби зменшити ризик займання. Тим часом прогноз погоди на найближчі дні попереджає про збільшення вітрів. Полум’я з Каліфорнії уже перекинулось на штати Орегон і Вашингтон, де знищило десятки будівель.

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