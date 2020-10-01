Facebook заборонив рекламу, спрямовану на делегітимізацію виборів у США

З наближенням президентських виборів у США, соцмережевий гігант Facebook оголосив про посилення контролю над політичною рекламою.

На додаток до оприлюднених минулого тижня заходів, що забороняють дочасні оголошення про перемогу на виборах, тепер компанія запроваджує заборону на рекламу, спрямовану на делегітимізацію результатів виборів.

Роб Лезерн, директор з управління товарами компанії, пояснив, що нові правила стосуватимуться реклами, що містить неправдиві твердження про певні методи голосування, такі, наприклад, як голосування поштою.

«Ці зміни стосуватимуться реклами у Facebook та Instagram і вступають в дію негайно», - написав Лезерн.

Кандидати на президентських виборах США критикували соцмедіа за їхню роль у виборах. Президент Трамп неодноразово закидав соцмережам упередженість стосовно нього. В понеділок передвиборчий штаб Джо Байдена звернувся з листом до засновника Facebook Марка Цукерберга, розкритикувавши компанію за небажання знімати дописи президента США, в яких, на думку штабу, наводяться неправдиві повідомлення стосовно виборчого процесу.

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