«Слабкість підживлюється від слабкості» - голова Федерального резерву США виступив за новий пакет стимулів для економіки

Голова Федерального резерву США Джером Пауелл закликав до запровадження нового пакету економічних стимулів для пожвавлення американської економіки.

«Надто мала підтримка призведе до слабкого відновлення, створюючи непотрібні складнощі для домогосподарств та бізнесу» і посилить нерівність, що буде «трагічно», заявив Пауелл в своїй промові перед Національною асоціацією економіки бізнесу. «Слабкість підживлюється від слабкості», - сказав Пауелл.

Він наголосив, що після значного пожвавлення економіки в травні та червні, якому сприяло запровадження пакету підтримки економіки у 2,2 трильйона доларів, в останні місяці зростання сповільнюється, як і створення нових робочих місць.

«Відродження буде потужнішим і швидшим, якщо монетарна та фіскальна політика продовжать разом підтримувати економіку, поки ситуація не покращиться», - сказав він. Пауелл також вважає, що ризики, пов‘язані із занадто великою підтримкою, наразі не є значними, порівняно до важливості подолання наслідків «природного катаклізму», яким стала коронавірусна пандемія.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин та спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі проводять переговори з прийняття нового пакету економічної підтримки, однак напередодні президент США Дональд Трамп у своєму твіті закликав команду переговірників від влади призупинити обговорення пакету допомоги до виборів.

Трамп заявив, що Ненсі Пелосі не ставиться до переговорів доброчесно, адже Білий дім виступив із «щедрою пропозицією» пакету у 1,6 трильйона доларів, в той час, як Пелосі виступає за пакет у 2,4 трильйона доларів і прагне спрямувати ці кошти на штати, якими, на думку Трампа, погано управляють політики від Демократичної партії.

В одному зі своїх наступних твітів, Трамп зауважив, що він ініціює деякі ініціативи з підтримки економіки поза загальним пакетом, зокрема він надішле окремий законопроект про пряму грошову допомогу американцям обсягом $1 200. «Вони надійдуть нашим чудовим людям негайно. Я готовий одразу це підписати», - написав американський президент у Twitter. Він також виступив за надання допомоги авіалініям.

Ненсі Пелосі, апелюючи до слів Пауелла, виступила на захист продовження перемовин про масштабний пакет економічних стимулів. «Застереження від Пауелла не може бути більш зрозумілим: потрібні негайні чіткі дії, щоб попередити економічну катастрофу, не допустити спустошення через пандемію коронавірусу».

Дивіться також: Як позначиться на президентській кампанії історія з Соvid-19 президента США? Відео