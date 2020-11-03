Фондовий ринок США зростає на тлі очікувань швидкого оголошення результатів виборів президента - ЗМІ

У вівторок американські фондові ринки відкрились зростанням, на тлі очікувань швидкого оголошення результатів виборів президента США і невідкладного затвердження нового пакету заходів зі стимулювання економіки, пишуть американські ЗМІ.

В першій половині дня 3 листопада Dow, Nasdaq та S&P 500 показали зростання у 2,3%, 2% та 2,1%, відповідно.

«Зрештою, ринки хочуть ясності і основною загрозою цього тижня є оскарження виборів, - цитує NBC News звіт аналітика фондових ринків Тома Ессає. - Якщо результати будуть достатньо близькими, для того, щоб штаби подали до суду з вимогою перерахунку голосів, очікуйте на зворотню тенденцію».

Аналітики в Goldman Sachs вважають, що існує значна ймовірність того, що переможця оголосять вже ввечері у вівторок, бо так звані «штати-гойдалки», включаючи Флориду, Аризону, Джорджію та Північну Кароліну, зазвичай, достатньо швидко оголошують результати виборів. Інші аналітики вважають прийнятним для ринків, якщо результати буде оголошено наступного тижня.

«Виграє вибори Трамп чи Байден не так важливо, - зауважує в записці для клієнтів Мілан Куткович, аналітик Axi, пише Market Watch. - Страх того, що результати виборів буде оскаржено, відійшов і це підтримує попит на акції».

Лише минулого тижня Уолл Стріт пережив найгірше падіння з часу початку пандемії в березні. ​

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