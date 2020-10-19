Українcькі газосховища заповнені майже вщент

Українські газохсовиша, які є найбільшими в Європі і мають потужність близько 31 мільярда кубометрів, зайняті практично повністю.

Станом на 17 жовтня запаси природного газу в українських газосховищах досягли 28,4 мільярда кубометрів, що складає 92% загальної потужності газосховищ, згідно з даними ДК «Оператор ГТС України».

Європейські компанії все частіше зберігають газ в українських газосховищах. Україна надає можливість Європі краще управляти надлишковим газом, відзначила Аура Сабадус, дослідниця британської консалтингової компанії ICIS.

Надлишок газу утворився на європейському ринку через зменшення попиту на газ на тлі пандемії а також через зростання поставок газу, зокрема пов’язаного з надходженням зрідженого газу зі США, сказала Сабадус, коментуючи розвиток подій на ринку газу під час свого виступу на відеоконференції організованій американським аналітичним центром Atlantic Council 19 жовтня.

Сабадус відзначила, що Україна пропонує достатньо привабливі умови зберіжгання газу, наприклад режим «митного складу», що дозволяє зберігати газ без розмитнення протягом трьох років. Україна наростила обсяги збереження газу в режимі «митний склад» на 295% з 2017 по 2020 роки, зауважила дослідниця.

В своїй статті для Eurasia Review, опублікованій 15 жовтня Андерс Умланд та інші експерти Інституту Майбутнього також вказали на перспективність використання українських газових родовищ для балансування газового ринку в Європі а також низку реформ, які уможливили експлуатацію газосховищ на ринкових умовах.

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