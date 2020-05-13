Меркель назвала «обурливими» хакерські напади ГРУ, спрямовані проти неї

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила про наявність вагомих доказів нападу російський хакерів з метою отримати доступ до інформації, пов‘язаної з нею.

Відповідаючи на питання в парламенті про публікацію німецького видання Der Spiegel минулого тижня, в якому повідомлялось, що російська військова розвідка ГРУ отримала доступ до електронного листування Меркель з 2015 року, Меркель назвала ці напади «обурливими».

Незважаючи на ці новини, Меркель заявила, що вона намагається побудувати гарні відносини з Росією.

«Кожного дня я прагну створити кращі відносини з Росією, а з іншого боку є вагомі докази того, що російські сили це роблять», - цитує заяву Меркель AFP.

«На жаль, я дійшла висновку, що це не нове», - додала Меркель, зазначивши, що кібердезорієнтація та викривлення фактів є частиною російської стратегії.

Росія заперечувала свою причетність до кібернападів на німецький парламент.

5 травня Німеччина видала ордер на арешт російського розвідника, 29-річного Дмитра Балдіна, якого звинувачують у проведенні хакерського нападу в 2015 році. Проти Балдіна також висунуто звинуваченнях у США за підозрою у втручанні до американських виборів.

Дивіться також: Економічні втрати від COVID-19: наскільки все погано? Відео