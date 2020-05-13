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Меркель назвала «обурливими» хакерські напади ГРУ, спрямовані проти неї

Канцлер Німеччини Анґела Меркель біля парламенту, 13 травня 2020 року

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила про наявність вагомих доказів нападу російський хакерів з метою отримати доступ до інформації, пов‘язаної з нею.

Відповідаючи на питання в парламенті про публікацію німецького видання Der Spiegel минулого тижня, в якому повідомлялось, що російська військова розвідка ГРУ отримала доступ до електронного листування Меркель з 2015 року, Меркель назвала ці напади «обурливими».

Незважаючи на ці новини, Меркель заявила, що вона намагається побудувати гарні відносини з Росією.

«Кожного дня я прагну створити кращі відносини з Росією, а з іншого боку є вагомі докази того, що російські сили це роблять», - цитує заяву Меркель AFP.

«На жаль, я дійшла висновку, що це не нове», - додала Меркель, зазначивши, що кібердезорієнтація та викривлення фактів є частиною російської стратегії.

Росія заперечувала свою причетність до кібернападів на німецький парламент.

5 травня Німеччина видала ордер на арешт російського розвідника, 29-річного Дмитра Балдіна, якого звинувачують у проведенні хакерського нападу в 2015 році. Проти Балдіна також висунуто звинуваченнях у США за підозрою у втручанні до американських виборів.

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