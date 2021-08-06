В Греції масштабні пожежі. ВМС США допомагають приборкати вогонь

Тисячі мешканці регіонів з майже 60 поселень на північ від Афін змушені евакуюватись через масштабні лісові пожежі. Ще 600 людей евакуювались на човнах із грецького острова Евіа, де також вирують пожежі.

Сотні пожежників долають вогонь, який призвів до значних руйнувань та зупинки руху на основній трасі, що з‘єднує Афіни з північними регіонами країни.

Посушлива погода триває вже 10 днів і є найбільш несприятливою з точки зору пожежної небезпеки за 30 років, заявив голова пожежної бригади Арфстотеліс Пападопулос, повідомляє AFP.

На запит уряду Греції по допомогу, Європейське командування ВМС США спрямувало літак Р-8, який має допомогти вогнеборцям в оцінці місцевості.

Посол США в Греції Джеффрі Пайєт висловив співчуття грекам: «Ми знаємо, що ці пожежі завдають надзвичайної шкоди і з подібного досвіду у Сполучених Штатах, ми усвідомлюємо наскільки складною є дорога вперед».

Пайєт наголосив, що взаємодія двох країн підкреслює міцність міжнародного альянсу.

Як повідомляв «Голос Америки», масштабні лісові пожежі тривають на західному узбережжі США. Лісова пожежа на півночі Каліфорнії, що з минулого тижня триває в каньйоні Фезер Ривер, перекинулась на містечко Грінвіль.

Полум‘я, що поширювалось із швидкістю 46 км/год, завдало значних руйнувань історичному центру поселення, відомому з часів «золотої лихоманки» в Каліфорнії.

В статті використано інформацію AFP.

Дивіться також: Чому Україна досі не стала інвестиційним раєм, як обіцяли її керівники? Відео