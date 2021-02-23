Посольство США: Грузія зробила крок від демократії

США занепокоєні рішенням грузинської влади затримати лідера провідної опозиційної партії, йдеться в заяві Посольства США в Грузії, виданій у відповідь на арешт Ніки Мелії, голови партії «Єдиний національний рух» та соратника колишнього президента Грузії Михаїла Саакашвілі.

Посольство США в країні висловило жаль, що «заклики до стриманості та діалогу з боку Сполучених Штатів та інших міжнародних партнерів було проігноровано».

«Ми обурені поляризуючими заявами грузинської влади у часи кризи. Сила та агресія - це не шлях до врегулювання політичних розбіжностей в Грузії. Сьогодні Грузія зробила крок назад на своєму шляху до зміцнення демократії у євроатлантичній сім‘ї народів», - йдеться в заяві.

Грузинські правоохоронні органи затримали Ніканора Мелію а також ще 21 особу, у ході спецоперації, що тривала більше двох годин, повідомили у МВС Грузії. Мелію звинувачують у організації насильницьких дій під час протестів перед грузинським парламентом в червні 2019 року.

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