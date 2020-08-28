В заяві до роковин Іловайської трагедії, США закликали Росію забрати зброю та очолювані нею сили з Донбасу

Посольство США до роковин Іловайської трагедії видало заяву, в якій вшанувало пам‘ять загиблих шість років тому.

США закликали Росію виконати Мінські домовленості і наголосили, що санкції проти Росії збережуться до виконання нею зобов‘язань.

«Ми з сумом згадуємо тих , хто пожертвував своїм життям під Іловайськом шість років тому цього тижня, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України.

Росія повинна повністю виконати свої Мінські зобов’язання, вивести свою зброю та очолювані нею сили, підтримати розформування збройних угруповань, що діють на сході України, та повернути Україні контроль над міжнародно визнаним кордоном України».

Раніше цього тижня в Україні з візитом перебував заступник держсекретаря США Стівен Біґен, Він відвідав військовий Меморіал у Михайлівському монастирі у річницю Іловайської битви 2014 року, щоб вшанувати пам’ять тисяч людей, які поклали життя, захищаючи суверенітет України, повідомило американське дипломатичне відомство.

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