Суди США заблокували посилення вимог для власників «зеленої картки»

Американські суди чотирьох штатів своїми рішеннями заблокували плани президента США Дональда Трампа посилити обмеження для імміграції. В п‘ятницю судді тимчасово заблокували рішення адміністрації не надавати право на постійне проживання, так звану «зелену картку», тим особам, які мають використовувати американські програми соціальної допомоги. Також суди заборонили спрямування коштів з інших бюджетних програм на фінансування побудови стіни на кордоні з Мексикою.

На початку жовтня Трамп оголосив про обмеження на в'їзд для законних іммігрантів, які не можуть підтвердити свою спроможність отримати, чи придбати медичне страхування протягом 30 днів з дня в'їзду до Сполучених Штатів.

В заяві президент наголосив, що "лікарні та інші установи надають послуги незастрахованим особим без шансів отримати відшкодування від них". Це приносить значні збитки медичній галузі. В середньому на кожну лікарню припадає невідшкодованих послуг на 7 мільйонів доларів.

"Іммігранти, які прибувають до нашої країни не повинні далі обтяжувати нашу систему охорони здоров'я і американських платників податків, збільшуючи витрати", - йдеться в заяві.

Нові правила почнуть діяти 3 листопада. Вони не поширюватимуться на шукачів притулку, або біженців.

Це рішення оскаржив 21 штат та округ Колумбія, наполягаючи, що рішення є дискримінаційним і обмежує права малозабезпечених.

Ще одним ударом для імміграційної політики Трампа може стати відставка одного з головних посадовців адміністрації, який відповідав за запровадження більш жорстких правил перетину кордону США. В п‘ятницю про свою відставку оголосив в.о. міністра внутрішньої безпеки США Кевін Макалінан.

Трамп схвально відгукнувся про роботу Макалінана на посаді. «Кевін Макалінан чудово виконав роботу на посади в.о. Міністра внутрішньої безпеки. Ми добре співпрацювали задля значного зниження перетинів кордону. Після багатьох років у уряді, Кевін хоче провести більше часу з сім‘єю і працювати в приватному секторі», - написав Трамп у Twitter у п‘ятницю.

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