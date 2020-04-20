ВООЗ: немає свідчень, що ті, хто видужав після COVID-19, виробили імунітет до вірусу

Високопосадовці Всесвітньої організації з охорони здоров‘я заявляють, що немає свідчень того, що ті, хто пережив хворобу після коронавірусу, мають імунітет до нього і не можуть заразити цим вірусом інших, йдеться в статті Лізи Шлейн для «Голосу Америки».

Пандемія COVID-19 завдала значної шкоди світовій економіці і тепер країни розробляють плани поступового зняття обмежень, сподіваючись, що використання тестів на антитіла допоможе виявити тих, хто має імунітет до інфекції. Однак відомостей про те, як виробляється імунітет до цього вірусу поки обмаль.

Голова служби нових захворювань ВООЗ Марія Ван Керкор вважає, що аналіз крові може і не надати необхідної інформації. «На тепер немає свідчень про те, що аналіз крові може показати, чи має особа імунітет, або захист від повторного зараження. Використання таких тестів дозволить виміряти кількість антитіл, які людина виробляє через тиждень, або два після зараження вірусом».

Але навіть ті, хто має антитіла, не обов‘язково мають імунітет до хвороби, говорить експертка.

Директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян вказує, що наявність антитіл ще не є доказом імунітету.

«Ніхто не певен, чи має людина з антитілами повний захист від хвороби, або повторного зараження, - говорить Раян. - Також деякі тести мають проблеми з чутливістю - вони можуть помилково давати негативний результат, і тоді людина буде думати, що вона захищена, а насправді вона може захворіти».

Експерт закликає обережно використовувати ці тести для того, щоб вплив на громадське здоров‘я був позитивним.

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