Конгресмени закликали Байдена протидіяти “інфодемії”

Сенатори та конгресмени від Демократичної партії США закликали новообраного американського президента Джо Байдена вжити заходи з протидії “інфодемії” дезінформації на тему COVID-19.

“Розуміння та висвітлення питання дезінформації - і навіть ширшого феномену зниження довіри до державних інституцій, політичну поляризацію, мережеві соціальні рухи, середовища онлайн-інформації, які створюють ґрунт для поширення неправди - це важлива частина реагування на стан охорони здоров'я нашої країни”, - мовиться у листі до Байдена, який пидписали низка законодавців-демократів від обох палат Конгресу США.

«Інфодемія COVID-19 ось-ось може небезпечно перетнутися з насиченим дезінформацією рухом проти вакцин. Це може призвести до трагічних наслідків в нашій країні”, - зазначили законодавці.

Вони висловили занепокоєння, що поява нової вакцини від COVID-19 призвела до нового сплеску дезінформації, що може призвести до масової відмови вакцинуватися серед американців.

Серед тих, хто підписав листа, членкиня Комітету з енергетики та торгівлі Палати представників США Анна Ешу, заступник голови Комітету з розвідки Сенату Марк Ворнер, голова комітету розвідки Палати представників Адам Шифф, старша член комітету з питань регламенту у Сенаті Еймі Клобучар та інші.

Законодавці під Республіканської партії також привертають увагу до питань дезінформації. Конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер неодноразово публічно критикував дезінформацію щодо коронавірусу. Навесні він звернувся до лідерів Республіканської партії з проханням включити протидію дезінформації про COVID-19 в закон щодо економічної допомоги країні в час пандемії.

На початку грудня в ефірі радіо WGN Кінзінгер сказав: "Якщо ти не хочеш бути обманутим, коли ти бачиш в Інтернеті якусь божевільну новину, завжди корисно дослідити цю інформацію. … Справа в тому, що люди з часом люди забувають, що дезінформація та теорії змов, в які вони вірили, пізніше виявились неправдою”.

Всесвітня організація охорони здоров'я визначила сплеск дезінформації на тему COVID-19 як “інфодемію” (інформаційну пандемію - ред.) через кількість часу, який фахівці витрачають на спростування нескінченних “міфів та пліток” на тему вірусу.

Раніше законодавці рекомендували новообраному президенту Байдену створити “робочу групу з цифрової демократії” на базі кількох державних установ, яка б розробила стратегію протидії дезінформації в Інтернеті.

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